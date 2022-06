Serigne Modou Guèye,Président UP/Beug Sa Rëw) : « Bara Dolly a dépassé les limites de la décence »

Serigne Modou Guèye,Président UP/Beug Sa Rëw) : »Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a dépassé les limites de la décence et il doit être corrigé avec sévérité… »

Le bureau politique de l’Union Patriotique (UP/ Beug Sa Rëw) s’est penché, ce vendredi, sur l’actualité politique nationale marquée par le dernier rassemblement de l’opposition (YAW-Wallu) et l’arrestation ,hier, du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly suite à sa déclaration blasphématoire sur la personne du Président de la République. Serigne Modou Guèye et Cie qui invitent tous les acteurs politiques à dépassionner le débat, réclament, dans le même temps, des sanctions exemplaires contre le marabout-

politicien qui a outragé, à les en croire, la plus haute institution du pays qu’est le Président de la République.

Les responsables de l’Union Patriotique (UP/ Beug Sa Rëw) désapprouve le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Selon eux: »Nous saluons l’attitude du Préfet de Dakar qui a bien fait de donner carte blanche à l’opposition et ,notamment, les responsables de la Coalition Yewwi Askan-Wi- Wallu Sénégal ( YAW-Wallu) pour tenir leur rassemblement le mercredi 08 Juin 2022. Cette rencontre qui s’est déroulée sans incident majeur en dit long sur la vitalité de notre démocratie. Cependant, nous déplorons certaines dérives verbales qui ont émaillé cet événement. Nous, de l’UP/ Beug Sa Rëw, appelons tous à renouer le fil du dialogue et à dépassionner le débat pour sauver notre paix sociale légendaire et notre stabilité tant enviée », a dit le chef de file de cette formation politique. Et il déplore la sortie- sacrilège du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly: » Nous ,nous sommes des Républicains, des partisans de l’Etat de Droit. Les propos tenus par le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est malheureux. Vouloir chercher le buzz ne doit pas lui pousser à ces écarts de langage qui frise la discourtoisie. La personne du Président de la République est sacrée. Il a dépassé donc les limites de la décence et on doit le corriger sévèrement « , soutient Serigne Modou Guèye.

Les responsables de l’Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw) qui annoncent une descente dans la Ville Sainte de Touba pour soutenir les listes de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, invite le gouvernement à travailler pour stabiliser les prix des denrées de première: »A Touba, nous avons de solides reins. Personne ne peut gagner Touba sans notre apport. En tant que « ndongo daara » Serigne Saliou Mbacké, nous comptons des bases avec des hommes de valeur comme Khadim Fall (Darou Khoudoss), Cheikh Mbacké Sèye à Sam pour ne citer que ceux-là. Sur un autre registre , nous demandons à l’Etat de faire plus d’efforts pour aider les populations. Les cours des denrées de première necessité continuent de prendre de l’ascenseur et il nous faut des mesures hardies pour soulager « Gorgoorlu ».