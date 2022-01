SICAP-LIBERTÉ : Zahra Iyane Thiam bénit par les religieux

Le Ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam tête de liste de la coalition BBY dans la Commune de Sicap Liberté, a débuté sa campagne électorale par une visite de courtoisie au niveau des lieux de culte, dont la paroisse des Martyrs de l’Ouganda et les mosquées de Liberté 5 et 6.

Après avoir reçu les bénédictions de l’église de la Commune de Sicap-Liberté, la candidate de BBY, Zahra Iyane Thiam, était chez Chérif Mamine et des Imams de ladite commune.

Ainsi elle a décliné les axes de son programme qu’elle a élaboré sur la base d’un diagnostic socio-économique à l’échelle de la commune. “Nous avons rencontré les différentes catégories socio-professionnelles pour les écouter et noter leurs préoccupations tournant autour de cinq points : l’éducation, la santé, la formation, l’employabilité des jeunes, le sport et la culture en passant par la gestion du cadre de vie et l’entrepreneuriat des femmes. Vu que les élections vont avec des contraintes nous ferons de notre mieux pour respecter les mesures barrières afin de lutter contre la pandémie à covid-19”, a dit la candidate de la coalition majoritaire qui a lancé un appel aux autres candidats pour des élections de non-violentes.

Poursuivant sa campagne, le 9 janvier, la candidate a mené une journée allant à la rencontre des populations, indiquant ce qu’elle envisage de faire pour la prise en charge de leur préoccupation.