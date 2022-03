Signature de convention: L’Unacois Jappo octroie 30 millions de francs CFA aux femmes de Guédiawaye

La cérémonie de signature de la convention de financement des femmes de l’Unacois Jappo section Guédiawaye a eu lieu hier, avec Ecobank. Il porte sur un montant de 30 millions.

La rencontre est un nouveau pas dans le cadre de la signature de conventions entre les femmes membres de l’Unacois Jappo et d’Ecobank. Selon le directeur exécutif de l’Unacois Jappo, Ousmane Sy Ndiaye, la rencontre entre dans le cadre de partenariats entre l’Unacois Jappo et Ecobank et s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie commune. « Nous avons arrêté ensemble de relever le double défi de l’inclusion financière et de la digitalisation dans ce contexte d’une relance économique caractérisé également plus particulièrement par cette nouvelle inflation née de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et qui rend extrêmement difficiles les transactions internationales, l’acquisition de matières premières », a-t-il dit.

A l’en croire, ils ont jugé utile de travailler pour l’accès aux financements pour la composante la plus vulnérable de leurs organisations et des systèmes économiques, à savoir les femmes. « C’est heureux que la banque panafricaine qui est Ecobank est parvenue à s’entendre avec nous à établir dans le cadre d’un modèle économique sur lequel nous avons discuté et bâti le premier financement de 30 millions de francs CFA délivré aux femmes de Guédiawaye », déclare Ousmane Sy Ndiaye. « Nous lançons le processus de financement de l’ensemble des femmes membres de l’Unacois sur toute l’étendue du territoire à Dakar et dans les régions. C’est un programme de financement pour les femmes. L’un des objectifs que nous poursuivons c’est de faciliter l’accès au financement, de renforcer les capacités des femmes », a ajouté M. Ndiaye.

Pour la directrice de la banque Commerciale, Assietou Thiam Diakhaté, les deux entités ont travaillé avec l’Unacois pour que ces femmes puissent bénéficier de ce programme. « Le choix à Guédiawaye n’était pas calculé, il y a l’implication du président de l’Unacois de Guédiawaye et la présidente des femmes. Nous avons en une année, financé 132 membres de l’Unacois pour un montant de 14 milliards dont 39 autres membres. Nous avons eu raison de faire confiance aux membres de l’Unacois », conclut- elle.

DJANGA DIA