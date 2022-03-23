Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
A72C5D4B 27C2 45F7 AA9C F00D872AE4D5 w408 r1 s

Somalie : fusillade en cours près de l’aéroport de Mogadiscio

23 mars 2022 International 353 Voir

Une fusillade est en cours dans la zone sécurisée de l’aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué des témoins à l’AFP, alors que les islamistes radicaux shebab ont affirmé mener une attaque sur le camp de Halane qui abrite notamment des ambassades.

Une fusillade est en cours dans la zone sécurisée de l’aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué des témoins à l’AFP, alors que les islamistes radicaux shebab ont affirmé mener une attaque sur le camp de Halane qui abrite notamment des ambassades.

La télévision nationale a annoncé sur Twitter que «les forces de sécurité sont engagées dans un incident terroriste à l’une des entrées principales du complexe Halane de Mogadiscio», où se trouve notamment la représentation de l’ONU et de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom). Un site pro-shebab a affirmé que le groupe islamiste lié à al-Qaida a indiqué dans un communiqué que «ses combattants avaient mené un raid sur le camp de Halane». Cette zone avait la cible de tirs de mortiers en 2019.

Outre un terminal aérien, la zone sécurisée de l’aéroport de Mogadiscio abrite de nombreuses ambassades, ainsi que des institutions et agences internationales. Les shebab, qui combattent le fragile gouvernement central, ont été chassés de Mogadiscio en 2011 après une offensive de l’Amisom, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales de Somalie et continuent de mener des attentats sur des cibles gouvernementales et militaires.


« Il y a des coups de feu dans les environs de l’aéroport et nous apprenons qu’il s’agit d’une attaque en cours impliquant des hommes armés (…) Les forces de sécurité sont en train de les engager maintenant », a déclaré à l’AFP Mohamed Ali, un membre de la sécurité de l’aéroport.

Tags

Vérifier aussi

89826008 63459428

Migrants sans papiers : Ce que Trump a proposé à Diomaye

Lors d’un mini-sommet à la Maison Blanche consacré à la sécurité et aux enjeux économiques …

un commentaire

  1. ABM
    17 août 2025 at 12:19

    Merci pour ces conseils

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved