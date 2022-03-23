Somalie : fusillade en cours près de l’aéroport de Mogadiscio

Partager Facebook

Une fusillade est en cours dans la zone sécurisée de l’aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué des témoins à l’AFP, alors que les islamistes radicaux shebab ont affirmé mener une attaque sur le camp de Halane qui abrite notamment des ambassades.

La télévision nationale a annoncé sur Twitter que «les forces de sécurité sont engagées dans un incident terroriste à l’une des entrées principales du complexe Halane de Mogadiscio», où se trouve notamment la représentation de l’ONU et de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom). Un site pro-shebab a affirmé que le groupe islamiste lié à al-Qaida a indiqué dans un communiqué que «ses combattants avaient mené un raid sur le camp de Halane». Cette zone avait la cible de tirs de mortiers en 2019.

Outre un terminal aérien, la zone sécurisée de l’aéroport de Mogadiscio abrite de nombreuses ambassades, ainsi que des institutions et agences internationales. Les shebab, qui combattent le fragile gouvernement central, ont été chassés de Mogadiscio en 2011 après une offensive de l’Amisom, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales de Somalie et continuent de mener des attentats sur des cibles gouvernementales et militaires.

« Il y a des coups de feu dans les environs de l’aéroport et nous apprenons qu’il s’agit d’une attaque en cours impliquant des hommes armés (…) Les forces de sécurité sont en train de les engager maintenant », a déclaré à l’AFP Mohamed Ali, un membre de la sécurité de l’aéroport.