Sophie GLADIMA SIBY sur les premiers barils de pétrole: « Les perspectives sont bonnes pour ce pays »

La première phase d’exploitation du champ offshore de Sanghomar vise une production de 100 000 barils par jour. Le communiqué semble avoir donné du baume au cœur. Ce qu’a salué Sophie Gladima Siby.

Ancienne Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines sous le magistère de Macky Sall, cette dernière n’a pas caché sa satisfaction et cela fait suite au communiqué de la compagnie australienne Woodside Energy qui a annoncé « le début de l’extraction de pétrole du champ de Sanghomar au large des côtes africaines. »

Le pays espère obtenir de l’exploitation des hydrocarbures un milliard d’euros par an sur trente ans. Selon Sophie Gladima Siby, la paternité du pétrole ne doit pas être attribuée ni à l’ancien président Macky Sall ni à Bassirou Diomaye Faye mais au peuple sénégalais. A l’en croire, c’est un sentiment de fierté et de satisfécit car « le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole. On ne peut que s’en réjouir et prier pour que son exploitation se fasse dans la paix et qu’on puisse en bénéficier au maximum. » A la question de savoir quelles sont les perspectives suite à cette découverte du pétrole, l’ancienne ministre du Pétrole et des Mines, a laissé entendre que « l’exploitation c’est l’industrialisation et je pense que si nous continuons les perspectives que nous avons démarré, aujourd’hui avec cela ce pays devrait mieux se développer. Donc dans tous les domaines on peut noter des avancées.

Les perspectives sont très bonnes et aujourd’hui, il faut que les jeunes croient en la réalité du pays, il faut le développer et il existe des choses à faire et on y croit. Et donc c’est un plaisir d’entendre cette nouvelle. » Ingénieure géologue, titulaire d’un master en Sciences et d’un Doctorat d’Etat ès Sciences en Hydrogéologie générale, Géophysique appliquée, hydrochimie isotopique, Dr. Aissatou Sophie Gladima Siby est enseignante-chercheur au Département de Géologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Pour rappel Le 11 juin, la compagnie australienne Woodside Energy a annoncé avoir commencé à extraire du pétrole du champ de Sanghomar via son unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) située au large des côtes du Sénégal. Cette annonce fait entrer le pays de la Teranga dans le cercle des pays producteurs d’hydrocarbures.