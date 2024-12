Monument de Lat Diop: Réhabilitatons tous nos héros nationaux!

Partager Facebook

Un geste fort a été posé ce jeudi à Thiès par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et par le Premier Magistrat de la ville, Babacar Diop. Le monument destiné à Lat Dior est très symbolique parce qu’entrant dans le cadre de la volonté politique de réhabilitation de nos héros nationaux. On en a besoin.

La jeunesse en a besoin. Il faut des références. Et Lat Dior fait partie de ces derniers résistants à la colonisation qu’il ne faut jamais oublier. Malheureusement, dans notre pays, on crache sur tout et sur tout le monde. Ce qui n’est pas acceptable. Car, des centaines voire des milliers de sénégalais, hommes et femmes se sont battus pour que ce pays soit ce qu’il est aujourd’hui. Et ceux qui croient que l’histoire du Sénégal a commencé aujourd’hui se trompent.

C’est leur propre histoire qui commencent maintenant. A ne pas confondre avec l’histoire de la nation sénégalaise bâtie souvent au prix de durs sacrifices. Nous ne devons pas alors être frappés d’amnésie. Ou, pire, d’ingratitude.

Lat Dior mérite ce monument, ce souvenir de son sacrifice au service de son pays. Et des Lat Dior, il y en a eu partout à travers le pays. Les nouvelles autorités ont alors raison de vouloir réhabilitater ces héros de Yassine Boubou à Aline Sitoe Diatta en passant par Oumar Foutiyou Tall, Ndatté Yallah, Bour Sine, etc.

Le Sénégal qui a œuvré à récrire sa propre histoire, doit en vulgariser le contenu pour permettre à sa jeunesse de se l’approprier. Que l’exemple serve de viatique à toutes les communes et à l’Etat pour lutter contre l’oubli.

La Nation doit être reconnaissante pour que les sacrifices de nos ancêtres ne soient jamais vains.

Car, seul le passé peut aider à éclairer l’avenir.

Assane Samb