Sortie de Jean Baptiste Tine sur ITV et RFM: Le Cored recadre les professionnels des médias.

La nomination de Jean Baptiste Tine au poste de ministre de l’Intérieur a fait réagir des professionnels des médias qui ont tenu des propos « qui ne militent pas en faveur d’une bonne cohabitation religieuse » .Des propos qui ont fait réagir le CORED invitant les journalistes à plus de sérénité dans le traitement de l’information.

Voici l’intégralité du Communiqué !

« Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) regrette les propos tenus le 5 avril 2024 par des professionnels des médias. Leurs lectures de la liste des membres du gouvernement du Sénégal dans l’émission Iftaar sur la télévision Itv et à la radio RFM, ne militent pas en faveur d’une bonne cohabitation religieuse.

Le CORED condamne ces propos qui portent un préjugé défavorable sur le ministre de l’Intérieur le général Jean Baptiste Tine, se basant sur sa confession religieuse. Le CORED rappelle aux professionnels des médias le Code de la presse qui dispose en son Article 18: « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine; éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion… » En outre l’Article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal leur impose de « respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux, notamment les groupes minoritaires et les personnes en situation de vulnérabilité, en toute circonstance ».

Le CORED salue les excuses présentées par le groupe Emedia et invite les consœurs et confrères à plus de sérénité et de recul dans le traitement de l’information, les analyses et commentaires de l’actualité ou des faits. »