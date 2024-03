Soutien au candidat de Benno: Le PDS annonce une plainte contre Amadou Bâ, Madiambal et X

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Suite à la publication d’un document signé au nom du PDS, Karim Wade accuse le candidat Amadou Ba et le journaliste Madiambal Diagne d’être à l’origine de ce faux document qui porte la signature du comité directeur du PDS. Il annonce que le PDS déposera dès la semaine prochaine une plainte contre eux pour faux, usage de faux et faux en écriture.

« Le candidat Amadou Ba, avec la complicité du journaliste affairiste Madiambal Diagne du « Quotidien », verse maintenant dans le faux et l’usage de faux en brandissant un document qui émanerait d’un Comité Directeur du PDS et selon lequel notre parti et plusieurs de ses fédérations soutiendraient Amadou Ba. Il s’agit là d’une information fausse et mensongère », a réagi d’emblée Karim Wade qui accuse le candidat de BBY d’avoir éliminé sa candidature à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 en recourant à la corruption.

Publicités

Karim Wade tient à préciser que ce document dans lequel il est dit que le PDS apporte son soutien à Amadou Ba est un faux. « Nos vaillants militants et responsables du PDS savent très bien que ce document est un faux puisque le Comité Directeur ne s’est pas réuni récemment », a-t-il fait savoir. Avant de réaffirmer la décision du PDS de soutenir la candidature de la coalition Diomaye Président. « Toutes les 59 fédérations du PDS ont décidé d’appliquer les directives du Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade, et de se mobiliser massivement pour faire élire le Candidat Bassirou Diomaye Faye au premier tour« , a-t-il informé.

Wade Fils d’annoncer que le PDS « déposera dès la semaine prochaine une plainte contre Amadou Ba, Madiambal Diagne et X pour faux, usage de faux et faux en écriture. »

Les tentatives de manipulation de leur candidat leur donnent un avant-goût de ce qu’il leur réservera après le départ du Président de la République Macky Sall. Ne jouez pas avec le feu ! Votez pour Bassirou Diomaye Faye« , a-t-il terminé.