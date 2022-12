Soutien aux détenus du Camp Pénal : Le mouvement  » Bokk Gueum Gueum » au chevet des détenus 

Le bien fait n’est pas jamais perdu. Encore une fois le mouvement « Bokk Gueum Gueum a encore perpétué ses actions de solidarité et de bienfaisance auprès des personnes détenues sur ceux de la prison du Camp pénal.

Comme à l’accoutumé à cette fin d’année, le mouvement Bokk Gueum Gueum fidèle à sa vocation rend visite aux détenus du camp pénal.S’engager pour la bonne cause est un devoir .

Avec à la tête Yaye Fatou Coulibaly, les membres de ladite association ont apporté leurs soutiens au détenus en termes d’accessoires constitué d’effets de toilettes, serviettes hygiéniques, Savons et autres. Comme chaque année, elle ne cesse de faire des actions sociales pour les détenus. D’ailleurs, Yaye Fatou Coulibaly était candidate pour la commune de Patte d’oie lors des élections municipales passées.

A la suite , les responsables de la maison de détention ont magnifié cette action qui n’en est à son premier. Selon eux, ceci devrait être un modèle pour les autres responsables car ceci est besoin pour ces personnes qui sont actuellement internées au niveau de ces lieux.

A cette occasion, les membres de cette association ont remercié leur leader et l’ensemble du Staff et membres notamment à la Marraine Madame le Ministre Ndéye Binta Gassama et Monsieur Alpha Bayla Gueye, Directeur de l’ OFOR mais aussi monsieur Alpha Bayla Gueye qui ont rendu la fête plus belle.

Au terme , ils ont souhaité une bonne fête de fin d’année à tous les Sénégalais mais aussi à toutes ces détenues car elles font aussi parti de la population.