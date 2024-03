Soutien aux populations: 300 familles défavorisées bénéficient de Kits alimentaires 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour soutenir les populations en ce début de Ramadan, l’ONG humanitaire koweitienne Direct Aid Society a distribué hier, des kits alimentaires destinés à 300 familles défavorisées de Dakar. Ce don qui entre dans le cadre de son programme ramadan 2024, est évalué à 10 millions F Cfa.

Ouf de soulagement chez les populations démunies de la région de Dakar. En effet, l’ONG humanitaire koweitienne Direct Aid Society a distribué hier, des kits alimentaires destinés à 300 familles défavorisées. Selon leur adjoint du directeur général de Direct Society, Said, Obary ce don s’étend sur tout le territoire sénégalais et est estimé à 90 millions F Cfa avec leurs cinq centres qui sont leurs points focaux à savoir, Ziguinchor, Bignona, Sédhiou et Diass. «Avec la collaboration des services techniques des autorités, nous sélectionnons les bénéficiaires. Le don est composé d’un sac de riz, de l’huile du sucre et du lait », dit-il.

Publicités

Il soutient que la demande est très forte mais leur structure donne ce que l’on dispose. « Une enveloppe de 10 millions F Cfa a été dégagée pour la région de Dakar », renseigne-t-il. Mouhamed Elimane Lô, responsable de la communication de la Haute autorité du Waqf indique que leurs actions ne se limitent pas à cette activité. « Bientôt, nous allons développer deux autres piliers à savoir la formation professionnelle des sortants de Daara et l’assistance des personnes vulnérables », informe-t-il.

Et de poursuivre : « Pour les bénéficiaires, nous les recrutons à travers notre base de données disponibles rassemblée s à travers des demandes que nous recevons régulièrement venant des populations locales qui sont dans le besoin. La sélection a été faite sur cette base avec les personnes qui nous ont sollicité ».

Pour le maire de Dieuppeul, Cheikh Guéye, c’est une tradition dans leur institution municipale de vivre ce moment de solidarité. « Chaque année, Direct Aid vient au secours des populations pour les accompagner pour un bon Ramadan et une bonne fête de Tabaski. C’est un geste hautement salué car en tant que exécutif local, je sais ce que les populations endurent. Elles nous sollicitent pour leur venir en aide. C’est un soulagement et une façon de participer véritablement à apporter le sourire aux populations démunies », se félicite-t-il.

Il rappelle que la religion leur a appris les bienfaits de donner une datte à un jeuneur. « 30 bénéficiaires ont été ciblés pour ce don dans ma commune. La sélection a été faite par les adjoints au maire qui ont travaillé avec la commission sociale », souligne-il.

NGOYA NDIAYE