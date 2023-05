Souvenir Feue Oulimata FALL

18 Mai 2013 – 18 Mai 2023 . 10 ans déjà !

Que nous quittait notre regrettée, adorable, modèle, vertueuse et inoubliable maman Oulimata Diagne Fall.

Ton souvenir demeure vivace dans nos mémoires et nos cœurs

Ton fils Mbagnick DIOP Président du MEDS, tes enfants et l’ensemble de la famille DIOP, FALL, SANE, uni dans la prière, te sont éternellement reconnaissant.

Que ton âme repose en paix.

Qu’Allah le Tout Puissant répande sa miséricorde sur toi et t’accueille dans son paradis céleste.

Fatiha + 11 Likhlas.