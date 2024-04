Sport! Marathon des Sables : Mohamed El Morabity toujours en tête

Partager Facebook

Ce 18 avril a été donné le départ de la quatrième étape du Marathon des Sables, The Legendary, qui se tient du 12 au 22 avril au Maroc au cœur du Sahara sud-marocain. Après avoir passé la longue 3e étape non sans douleurs, les 786 partants se lancent pour un marathon dans les dunes de sable et d’un désert rocailleux pour des paysages à couper le souffle.

Après une course commune des trois leaders, Rachid El Morabity s’est échappé pour l’emporter en 3h13’24’’, confortant sa deuxième place au classement général. Après le coup d’éclat de Mohamed El Morabity lors de l’étape longue, la victoire finale lui est assurée, hors incident de course. Par contre, la deuxième place ne tenait qu’à une seconde, entre Rachid El Morabity et Aziz Yachou. Cette étape marathon de 43,1 km faisait donc office d’arbitre pour séparer les deux hommes.

C’est Hamid Yachou, le frère d’Aziz, qui a pris la tête de course en début de matinée à 14 km/h. L’enjeu de cette échappée : reprendre les 10 secondes qui le séparent de Yohann Stuck au classement général, et creuser un écart aussi important que possible. L’objectif : la quatrième place du classement général.