SPORT-Top Déclarations : les adieux touchants de Villas-Boas, Juninho sort la sulfateuse, Eyraud déplore un délit de faciès…

Au menu du Top Déclarations cette semaine, les adieux touchants de Villas-Boas, Juninho dézingue l’arbitrage, Eyraud déplore un délit de faciès, Neymar lassé par les polémiques, Thiriez dézingue Le Graët, Rashford et Maguire s’insultent…Découvrez les phrases choc de la semaine.

Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. André Villas-Boas – «Faire partie de l’histoire de ce club est une étoile dans le pedigree d’un entraîneur. Cette étoile unique en France. C’est impossible de ne pas aimer ce club et leurs supporters sans tomber amoureux de son passé, de la richesse des mémoires qui habitent ce club et des histoires qui se transmettent de génération en génération. (…) Saudade est un mot portugais. Fort, viscéral, lié à des racines. Cela traduit nos pleurs pour quelque chose qui nous manque, un morceau de nous que nous avons laissé derrière. ‘Il n’y a pas de Saudade sans un retour…’ Olympique de Marseille à plus tard» (Instagram, le 02/03/2021) Après la résiliation à l’amiable de son contrat, le technicien portugais a réalisé des adieux touchants au club phocéen.

2. Juninho – «C’est l’arbitre qui décide de la rencontre. Il a beaucoup souri, je pense qu’il s’est amusé un peu. On part avec un point mais surtout, ce n’est pas la première fois. Les arbitrages… ça rate beaucoup contre nous. (…) On sent que l’arbitrage, il y a quelque chose qui se passe toujours contre nous, il y a une rage, je ne sais pas l’expliquer. Aujourd’hui, on est déçus à cause de l’arbitrage surtout» (Canal +, le 28/02/2021) Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a poussé un coup de gueule XXL contre l’arbitrage après le nul à Marseille (1-1) en Ligue 1.

3. Jacques-Henri Eyraud – «Peut-être que j’ai été victime d’un délit de faciès. Stéphane Tapie m’a dit récemment qu’avec moi, ça ne pouvait pas coller, car je ne disais pas : ‘J’m’en bats les couilles’. Je pensais que l’on aurait un débat un peu plus élevé» (So Foot, le 02/03/2021) Désormais ex-président de l’Olympique de Marseille, le dirigeant a tenté d’expliquer ses relations difficiles avec les supporters.

4. Neymar – «J’ai vu beaucoup de sites de gossips qui ont repris les questions et réponses sur un programme de télé-réalité. C’est cool, tout le monde a rigolé, c’était marrant. Mais l’autre jour, j’ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu’à la fin de la journée. Moi je n’ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit : regardez comme il est professionnel et comme il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c’est de mal parler d’autres personnes»

Lassé par les polémiques, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déploré le traitement médiatique dont il fait l’objet.

5. Frédéric Thiriez – «Après ses déclarations irresponsables sur le racisme, monsieur Le Graët récidive avec des propos d’une misogynie violente, honteusement discriminatoires concernant l’équipe de France féminine. Où sont les valeurs du football ? Ce monsieur, qui visiblement ne maîtrise plus son expression ou ses pulsions, est indigne de représenter le premier sport français» (Communiqué, le 03/03/2021) «Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m’est égal.» Avec cette sortie très maladroite sur l’équipe de France féminine, le président de la FFF Noël Le Graët s’est attiré les foudres de son concurrent lors des élections.

6. Jean-Michel Aulas – «Il a ses défauts et ses qualités comme nous. Malheureusement c’était inéluctable et je me demande à quel point il n’a pas suscité lui-même cette fin. On ne peut pas être contre son environnement régional, contre ses supporters. Nous n’avions pas toujours les mêmes idées alors que les grands clubs doivent travailler ensemble. C’est malheureux pour lui car c’est quelqu’un d’intelligent mais qui a peut-être sous-estimé la portée de la communication qu’on peut avoir par rapport à l’environnement marseillais» (Sud-Ouest, le 02/03/2021) Rarement en accord avec Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas été surpris par son éviction à Marseille…

7. José Mourinho, à propos de Gareth Bale – «Pourquoi au cours des deux dernières années, il a vécu ça à Madrid ? Demandez-leur. Peut-être que s’ils vous répondent, vous comprendrez mieux pourquoi il a mis du temps à revenir» (Conférence de presse, le 03/03/2021) L’entraîneur de Tottenham a balancé une pique au Real Madrid pour expliquer les difficultés de l’ailier gallois à retrouver une bonne forme physique.

8. Marcus Rashford à Harry Maguire – «Ferme ta gueule, va chier tête de b…» (Match, le 03/03/2021) Lors du match face à Crystal Palace (0-0), l’attaquant de Manchester United n’a pas supporté une remarque de son coéquipier et les deux hommes ont échangé des amabilités.

9. Benoît Payan – «Je n’ai pas parlé de gagner la Ligue des Champions demain, ni même dans deux ou trois ans, il ne faut pas tomber dans la caricature et susciter l’emballement. Mais McCourt n’a pas le choix. Il me dit que le club n’est pas à vendre, qu’il n’a jamais été à vendre, qu’il ne le sera pas. Alors s’il veut rester, il doit avoir les objectifs les plus hauts possibles, ce n’est pas possible autrement pour un club qui a déjà gagné la plus prestigieuse des compétitions de clubs, pas vivable. On verra de toute façon s’il nous a joué de la flûte» (L’Equipe, le 03/03/2021) Rassuré par sa rencontre avec le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt, le maire de la ville a tout de même mis un coup de pression à l’Américain !

10. Royston Drenthe – «Après les entraînements, Ramos s’amusait à imiter Ronaldo, à tirer les coups francs comme lui, à faire ses gestes. Ensuite, quand Cristiano est arrivé à Madrid, Sergio a arrêté, il ne l’a plus fait. Ramos blaguait sur sa façon de tirer les coups francs, mais quand Cristiano a signé, c’était fini» (El Chiringuito, le 03/03/2021) Qui ne s’est jamais amusé à faire trois pas en arrière, écarter les pieds et respirer un bon coup avant de frapper un coup franc ?