Stade de Mbour : Une crise dans l’équipe, les joueurs en révolte; le club est elle en péril ?

Même si le Stade de Mbour lutte pour se maintenir en Ligue 1, elle est confronté à des problèmes de résultats sur le terrain et à un boycottage des joueurs aux entraînements en raison du non-paiement de leurs salaires. A cet effet, l’équipe est en proie à une crise interne.

Le Stade de Mbour, mal en point en championnat de Ligue 1, lutte actuellement pour éviter la relégation, se positionnant à la 13e place avec seulement 14 points, soit autant que la lanterne rouge, Jamano Fatick. Outre les résultats décevants sur le terrain, le club mbourois est également confronté à une crise interne alarmante, marquée par un boycottage des joueurs aux entraînements. En effet, depuis plusieurs jours, les joueurs refusent de participer aux séances d’entraînement en raison du non-paiement de leurs salaires pendant deux mois consécutifs, a appris Wiwsport.

Cette situation précaire compromet non seulement la performance de l’équipe sur le terrain mais enfonce le club déjà en danger. Selon des informations, la cause principale de cette crise réside dans le rythme effréné auquel le Stade de Mbour a été soumis l’année dernière, avec près de douze mois de compétition, incluant deux finales coûteuses (Coupe du Sénégal et Coupe de la Ligue).

Le président du club, Ass Wade, a enchaîné avec un Mercato de grande envergure dès le début de cette nouvelle l’année. Les entrées de fonds des sponsors, prévues pour le premier trimestre, étaient censées soulager la pression financière. Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé comme prévu.

Cependant, une sortie de crise semble se profiler avec le paiement du reliquat de l’année précédente de la part de la municipalité ainsi que le premier décaissement de cette année. Ces fonds attendus dans les jours à venir, seraient plus que importants pour stabiliser la situation financière du club et assurer le paiement des salaires en retard des joueurs.