Stratégie de Combat: La Russie mène des attaques depuis l’espace

HawkEye 360 dispose d’une constellation de petits satellites spécialisés dans la détection de signaux radio issus de la surface. La constellation surveille ces signaux et est capable de localiser leur provenance à la surface. En novembre dernier, des interférences avaient été détectées près de la frontière entre les territoires séparatistes de Donetsk et de Louhansk, et le reste du territoire ukrainien. Plus récemment, la constellation a localisé des interférences provenant du nord de Tchernobyl quelques jours avant l’invasion. La région est aujourd’hui sous le contrôle de l’armée russe. Il ne s’agit pas vraiment de cyberattaque ici, mais plus des tentatives de brouillage d’un signal provenant d’un réseau satellite.