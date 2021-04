Revivez la 21e édition de l’Assemblée générale du MEDS (Images)

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) organise, ce samedi 3 avril, la 21e session de son assemblée générale. La cérémonie prévue au Radisson Blu, est présidée par le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta et la présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye. Une occasion pour l’organisation patronale de faire le bilan de ses activités en 2020 et dégager ses perspectives pour 2021. Rewmi.com vous fait vivre en direct l’événement.

Discours de Monsieur Mbagnick DIOP Président du MEDS

Madame le Ministre du Commerce et des PME

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar

Messieurs les Présidents des Organisations Professionnelles et Patronales

Madame la Secrétaire Générale du Conseil Economique, Social et Environnemental

Messieurs les Secrétaires Généraux des centrales syndicales,

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises,

Mesdames, Messieurs les membres du Bureau Exécutif, du Conseil d’Administration et de l’équipe technique du Président ;

Mesdames, Messieurs, les membres du Meds,

Honorables invités,

Vingt un ans déjà ! Nous voilà réunis à l’occasion de la 21e Session de l’Assemblée Générale du Mouvement des Entreprises du SENEGAL – MEDS.

L’année 2020-2021 marque un tournant décisif dans la vie des entreprises avec la pandémie de la Covid 19.

L’histoire nous enseigne que c’est en subissant l’épreuve du feu que le fer gagne en éclat.

Malgré le rythme de progression de la maladie et ses effets collatéraux, notre économie s’est montrée résiliente face à une pathologie inédite et particulièrement destructrice.

L’économie africaine va aborder un virage décisif, afin de faire face aux graves conséquences de la crise sanitaire Covid19 dont les chocs inattendus ont bouleversé les certitudes, toutes les perspectives, et entrainé de fortes pressions économiques et sociales qui ont détruit tous les efforts capitalisés par le passé, susceptibles de bâtir des cycles de croissances inclusives et durables.

C’est aussi l’occasion de magnifier le Partenariat Public/Privé.

Ce partenariat se traduit par la mise en place d’un écosystème porteur pour l’émergence et l’épanouissement d’un secteur privé national fort, compétitif et résilient.

Depuis sa genèse, le MEDS a réussi à partager sa vision sociale de l’économie, sa conception innovante du Partenariat Public-Privé, son management de l’entreprenariat et son grand attachement à l’innovation et la créativité, comme des vecteurs de compétitivité et de réussite.

La philosophie de base du MEDS, fondée sur le Pari de l’action conforte l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’abnégation, d’esprit de sacrifice et de partenariat. L’organisation de cette 21e Assemblée Générale en pleine période de pandémie, en est un parfait exemple.

La réussite du MEDS n’est point le fruit du HASARD, mais une matérialisation et la combinaison précise de ses missions et objectifs, définis dans son plan stratégique, Cette vision du MEDS a été partagée et traduite, aux travers de ses différents plans d’actions, de mises en œuvre et de Suivi Evaluation.

Nous sommes des Entrepreneurs. Créer sa propre Entreprise est un processus suffisamment délicat pour qu’on ne dise pas Bravo à tous ceux qui, un jour ou l’autre, ont eu le courage de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Tous unis, nous avons privilégié, la rationalité dans le travail sans toutefois rompre avec deux facteurs, ne pas se prendre au sérieux mais faire les choses sérieusement, au demeurant décisif dans la marche de notre Mouvement vers les succès que nous avons enregistrés.

En un mot, il s’agit d’une romance consolidée…

Dès lors, comment ne pas revisiter les valeurs qui fondent notre Mouvement désormais adoubé par les plus hautes autorités de l’Etat, et salué pour son esprit contributif par les acteurs avec qui nous partageons des responsabilités paritaires dans le pays.

Aujourd’hui, nos capacités managériales, le parcours et les réalisations du MEDS sont cités à titre d’exemples, au-delà de nos frontières. Le MEDS a eu la consécration continentale de son Management, à travers le Prix Nelson MANDELA, la mise en œuvre avec succès, à l’International des African Leadership Awards (ALA), son positionnement comme 1er vice-président du Groupement du Patronat Francophone regroupant plus de 50 pays, etc.

Vingt et un ans déjà, lorsque je regarde le rétroviseur, que de chemins parcourus…

Je me suis rendu à l’évidence : il n’y a que le travail qui paie.

Je rends hommage à tous les acteurs du MEDS depuis le début de cette exaltante aventure qui ont réussi à hisser le Mouvement au sommet du monde de l’entreprise.

Le Mouvement des Entreprises du SENEGAL est perçu comme une organisation de rupture, d’innovation, d’anticipation, de proposition, de réalisation et d’engagement.

Sans aucune prétention, le MEDS a démocratisé le Mouvement Patronal en permettant à de jeunes entrepreneurs, à des femmes opératrices économiques et même à des porteurs de projets innovants d’être membre du MEDS et de facto du patronat.

C’est l’un de nos plus grands acquis d’avoir favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprise. Le label MEDS est présent dans dix grandes Capitales Occidentales avec des Bureaux de représentation à Paris, Bruxelles, Milan, Barcelone, Amsterdam, Born, Genève, New York, Washington et, enfin Montréal.

A ce titre, fort de ses expériences réussies au niveau nationale, régionale et internationale très enrichissantes, la nouvelle Vision stratégique du MEDS est désormais tournée dans les niches porteuses des domaines de l’Economie de la Connaissance, du Numérique, de l’Economie vert, de la transformation digitale et toutes les formes d’intelligence collaboratives comme le Soft Power (stratégie d’influence) dans la Compétition, (concurrence & coopération), pour impulser l’emploi des jeunes, dynamiser l’exportation et renforcer la compétitivité de notre pays.

2021, est une grande année de sérénité et de sagesse. Depuis deux décennies, le MEDS organise régulièrement son Assemblée Générale annuelle.

C’est un moment fort de se retrouver devant les paires et de présenter les actions annuelles du plan stratégique accomplis. Malgré notre sentiment de devoir rempli, nos actions et démarches seront à l’appréciation et observation objective de nos membres et collègues des dirigeants opérationnels des instances du MEDS.

Aujourd’hui, cette excellente et mémorable journée de nos 21 ans, nous offre un privilège exceptionnel de Leadership.

C’est aussi un moment de rétrospectives, pour mieux admirer les détails du parcours du train MEDS.

Aussi, un très grand moment pour remercier tous nos membres et amis du MEDS, qui ont fait avec nous le chemin depuis le début, venus à mi-chemin et les nouveaux arrivants à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous garderons pour toujours en mémoire vive, tous nos compagnons de très grandes valeurs, qui nous ont quittés en cours de chemin, arrachés à notre affection. Que nos prières les accompagnent et que Dieu leur accorde sa clémence et les accueille à FIRDAWS !

Nous devons aussi remercier toutes les contributions de nos membres et amis, qui ont positionné les orientations distinctives du MEDS, sous la rampe de l’innovation, de la créativité de l’intelligence stratégique et des technologies de l’information. Ces différentes actions positionnent aujourd’hui le MEDS, comme l’une des plus innovantes et dynamiques organisation patronale de la sous-région.

Ces 21 ans doivent surtout renforcer nos missions et objectifs. Ils doivent aussi renforcer notre cohésion, notre fraternité, notre esprit positif de partage et d’entraide. Notre famille MEDS, doit permettre à tous ses membres de se retrouver « Entre-nous », pour mieux renforcer notre pacte, examiner ensemble, avec objectivité, tous les plans d’actions, du Suivi et Evaluation de notre plan stratégique.

C’est aussi, une grande occasion d’examiner avec lucidité notre parcours annuel, d’adapter avec intelligence nos perspectives et de procéder au remembrement de nos organes délibérants ou exécutifs.

Très chers membres et amis, vous devinez aisément l’extrême fierté qui m’anime, dans la conduite de cet exercice. Motivé par votre grande confiance, j’éprouve un énorme plaisir à partager avec vous, tous les efforts consentis et les grands succès et reconnaissances nationaux et internationaux obtenus durant ces années, fruits de notre dynamisme, nos collaborations, motivations et nos efforts collectifs.

Une politique orientée autour de la jeunesse et son devenir dans l’Economie de la Connaissance, doit faire l’objet d’une stratégie d’intelligence collective, pour stabiliser notre pays en partage et mieux renforcer la cohésion dans nos politiques stratégiques de développement territorial durable.

Fort de son identité remarquable depuis 20 ans, le MEDS a incarné et cultivé à la fois la loyauté, l’innovation, l’agilité, la solidarité, le dévouement, la créativité et les valeurs, qui traduisent son ancrage, reflètent ses ambitions et singularisent son positionnement institutionnel, économique et social.

Avec ces sept (07) Piliers stratégiques, notre mouvement patronal opère depuis 20 ans, avec agilité et habileté, pour rester l’Ambassadeur et le Référentiel de l’entreprise intelligente Sénégalaise dans toutes ses dimensions : très petite, petite, moyenne ou grande.

La philosophie de base du MEDS, est fondée sur le Pari de l’action. Elle a conforté l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’abnégation, d’esprit de sacrifice et de partenariat. Pour marquer la nouvelle décennie 2020/2030, la philosophie du MEDS évolue vers le Pari de l’innovation et de l’intelligence.

Madame Le Ministre du Commerce

Madame la Présidente du HCDS

Mesdames, Messieurs, les membres du MEDS,

Le MEDS est un acteur national majeur, une grande force de propositions dans le leadership des valeurs sociales, sociétales, économiques, de créativité et d’innovation.

A cet effet, le MEDS a toujours démontré avec succès, ses dimensions citoyennes, sociales et humanitaires.

L’organisation de cette 21eme Assemblée Générale, en est une parfaite illustration.

Mesdames, Messieurs,

Les nouveaux enjeux, défis et orientations stratégiques du développement économique, social, culturel et environnemental articulés à la vision déclinée par le plan stratégique de développement du Sénégal, ont favorisé durablement la création d’un environnement des affaires propice à l’épanouissement de l’initiative privée, qui en définitif est devenue le moteur de notre croissance et de notre développement durable depuis quelques années.

Toutes ses orientations reposent sur les fondamentaux de l’économie de la connaissance, car alliant les stratégies de Hub, l’innovation par les TIC et le renforcement des infrastructures structurantes de base, pour la mise en place de cette nouvelle économie que la mondialisation nous impose.

Notre nouvelle philosophie 2021, du Pari de l’innovation et de l’intelligence, va permettre au MEDSde se distinguer sur le champ national et régional, avec des forces de propositions et plan d’actions concrets.

Notre plaidoyer de ce jour, est surtout le reflet de notre nouvelle feuille de route, c’est-à-dire de celle de l’entreprise nationale, qui par définition ou par sa taille, est une PME, PMI ou TPE, comme le sont la plupart des entreprises membres de notre mouvement.

Cette 21ème Session de l’Assemblée Générale est un grand moment d’échanges, de rencontres, d’évaluation, d’élaboration de nos projets vers l’innovation et l’intelligence, de programmation de nos nouveaux agendas d’actions et aussi, de renouvellement du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration.

La compétitivité, la bataille économique de l’information aux travers de stratégies d’innovations, sont devenues un enjeu fondamental pour les entreprises gagnantes, à l’échelle de notre planète.

– Au niveau de nos entreprises, une «VIGIE», de veille stratégique constante est nécessaire, pour garder et acquérir nos parts de marché.

C’est la raison fondamentale pour laquelle, notre ambition dans cette dynamique, en tant qu’organisation patronale, est de rester plus créative, plus dynamique et davantage engagée dans la voie de l’émergence nationale et de la compétence distinctive dans la promotion et le management de l’action entrepreneuriale.

Mesdames, Messieurs,

Le Forum du 1er Emploi et les 20 initiatives lancées depuis deux décennies, en est une illustration parfaite, qui fait notre grande fierté à tous. Mardi prochain, 06 avril, ici même, sera organisé l’atelier training en prélude du forum du 1er emploi prévu cette année, les 20 & 21 mai, avec plus d’un millier de jeunes participants.

Depuis 20 ans, le MEDS partage avec constance, sa vision de l’économie sociale, sa conception innovante du Partenariat Public-Privé, son management de l’entreprenariat et son grand attachement à l’innovation, la connaissance, à l’information stratégique, aux technologies et la créativité comme vecteurs de compétitivité.

Mesdames, Messieurs les Membres du MEDS,

Le rapport qui vous sera présenté aujourd’hui dans la seconde phase de nos travaux, sera un véritable document de référence de l’organisation. Il rend clairement compte des énormes succès et activités stratégiques réalisées par le MEDS.

Le dynamisme du MEDS, sa contribution au développement économique et aux responsabilités sociales, sont unanimement appréciés. Ceci constitue la somme de labeurs et d’expressions collectifs, d’une commune volonté de faire de l’économie d’entreprise, une réalité nationale.

Depuis plusieurs années, le MEDS s’est donné pour mission essentielle d’œuvrer à la création durable de richesses, à travers la production de biens et de services et de faire de nos Entreprises, des moteurs dynamiques de l’économie nationale. C’est la raison principale pour laquelle, le MEDS a contribué largement aux politiques nationales de grandes importances économique et sociale de ce pays.

La résilience de nos entreprises durant ces 12 derniers mois est l’exemple de notre patriotisme économique en préservant des milliers d’emplois.

Le MEDS s’inscrit, depuis des années, dans une logique de participation à la politique de développement et de stimulation des intelligences nationales.

Madame le Ministre,

Madame la Présidente du HCDS,

Honorables invités,

Si le MEDS est dans une logique de participation à l’effort de développement économique, social et de stimulation des intelligences nationales, c’est parce qu’il considère la liberté économique, comme une valeur fondamentale et un droit inaliénable à promouvoir et à protéger notre sécurité économique.

Je voudrais devant cette assemblée, remercier et féliciter chaleureusement, tous nos membres ici présents, ceux du Bureau Exécutif national, du Conseil d’Administration et ceux de l’équipe technique et de nos représentants à l’étranger, pour leur abnégation, le travail remarquable et les excellents résultats et réussites nationales régionales et internationales, durant toutes ces longues années.

Je vous remercie surtout pour la confiance, que vous avez placée en ma modeste personne et vous encourage pour votre dynamisme, votre professionnalisme, votre loyauté et surtout votre foi aux actions novatrices et intelligentes. Car, c’est essentiellement dans l’innovation intelligente, les Tic et la persévérance, que s’inscrivent la compétitivité et la grande compétence distinctive du MEDS.

Mesdames, Messieurs,

Chers membres,

Avant de conclure, Je voudrais rendre grâce à Dieu en exprimant toute ma reconnaissance, ma gratitude et mes remerciements à ces centaines, ces milliers de personnes célèbres ou anonymes qui ont cru en moi depuis le début en m’apportant, leur soutien, leurs prières, encouragements, conseils, loyauté en partageant avec moi les joies et peines inhérentes à la vie d’un leader, d’un dirigeant.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’exprime une reconnaissance éternelle.

Je vous dis Merci avec un grand M.

Aussi, nous exprimons notre grande confiance et remerciement à l’Etat du Sénégal. Le MEDS remercie profondément le Président de la République, tous les membres du Gouvernement et les Institutions, pour leur présence à nos côtés et leur franche collaboration durant toutes ces longues années.

Pour terminer, par ma voix, le MEDS et le Secteur Privé National remercient Mme le Ministre du commerce et des PME, Aminata Assome DIATTA, pour avoir accepté de coprésider ce matin notre cérémonie officielle d’ouverture.

Depuis sa nomination, Mme Aminata Assome DIATTA fait preuve d’une attention particulière sur les préoccupations majeures de nos entreprises, en particulier les PME et les PMI.

Madame le Ministre, vous pouvez toujours compter sur l’engagement du MEDS à vos côtés dans une dynamique de partenariat fructueux entre votre département ministériel et notre mouvement patronal.

C’est l’occasion pour moi, ici et maintenant, de rendre un hommage appuyé à la Présidente Innocence Ntap NDIAYE pour son positionnement institutionnel dans les règlements des conflits sociaux, de par sa disponibilité et son esprit d’ouverture. Elle est le prototype d’une femme d’Etat accomplie.

Mme Innocence Ntap NDIAYE, depuis près de 02 décennies, est dans tous les combats pour le développement socio-économique du Sénégal, sans fanfaronnade, sans bruit, sans autosatisfaction.

C’est le lieu, pour la remercier au nom du secteur privé dans son ensemble, la féliciter et l’encourager à maintenir le cap. Le Haut Conseil du Dialogue Social est aujourd’hui le point focal de tous les acteurs de l’écosystème économique, qu’elle préside avec intelligence, subtilité et une grande maitrise de ses dossiers.

Madame la Présidente, merci d’avoir accepté de coprésider cette 21e session de l’Assemblée Générale du MEDS. Tu as toujours accompagné le MEDS et je me rappelle comme si c’était hier, un grand événement économique organisé par le MEDS au cœur des Etats Unis à savoir à Washington DC en 2010, où tu as été, cette année-là aussi, à nos côtés. BRAVO Madame la Présidente !

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS est dans une dynamique de croissance avec notre positionnement traditionnel unique dans l’univers patronal, à savoir: une organisation de réflexion stratégique, d’initiatives novatrices et de propositions.

Par ma voix, le MEDS vous adresse ses chaleureux remerciements, tout en vous réitérant son total engagement à œuvrer pour le développement, la promotion de l’entreprise sénégalaise et dans l’édification d’un Sénégal Emergent et Innovant.

Vive le MEDS, Vive le secteur privé national et vive le Sénégal !

Je vous remercie très chaleureusement de votre écoute attentive et très active!