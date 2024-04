Supercoupe/ Demi-finale : Al-Nassr de Sadio Mané et Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s’affrontent cet après-midi pour une place en finale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 2 grands clubs d’Arabie Saoudite s’opposent ce lundi 8 avril en demi-finale de Supercoupe. Al-Nassr et Al-Hilal feront tout pour se qualifier en finale. Ce sera la quatrième confrontation saison entre la formation de Sadio Mané et celle de Kalidou Koulibaly.

Les amateurs du football saoudien vont se régaler cet après-midi, car leader de Saudi Pro League, Al-Hilal (77 points) va se mesurer à son dauphin, Al-Nassr (65 points), en demi-finale de Supercoupe d’Arabie Saoudite.

Publicités

Distancés en championnat avec 12 points d’écart, l’international sénégalais, Sadio Mané et ses coéquipiers chercheront à battre le club du capitaine des Lions et se qualifier en finale. Mais, la tâche s’annonce compliquée, car Al-Hilal reste sur 35 victoires consécutives toutes compétitions, le dernier match que les protégés de Jorge Jesus n’ont pas gagné, c’était le 21 septembre 2023, lors du match nul (1-1, 7ᵉ journée) contre Damac. Al-Nassr pourra compter sur le duo Mané-Ronaldo, auteur de 50 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison en club.

L’autre demi-finale oppose Al-Ittihad de Karim Benzema à Al-Wehda d’Odion Ighalo. Mal en point depuis le début de la saison, le champion d’Arabie Saoudite 2023, Al-Ittihad essaiera d’éliminer son adversaire pour atteindre la finale et chercher à remporter la Supercoupe pour sauver sa saison.

Programme des 1/2 finales Supercoupe d’Arabie Saoudite

Lundi 8 avril 2024

17h00 Al-Ittihad / Al-Wehda

19h30 Al-Hilal / Al-Nassr