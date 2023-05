Sweet Beauté : L’affaire mise en délibéré

Le juge vient de mettre l’affaire en délibéré. Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye seront fixés sur leur sort le 1er juin prochain. Ousmane Sonko est poursuivi pour viols répétitifs et menaces de mort sur l’ex masseuse de Sweet Beauté, Adji Sarr.

Et Ndèye Khady Ndiaye a été attraite devant la barre pour diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs, incitation à la débauche et complicité de viol.

Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé au juge de la Chambre criminelle de Dakar de déclarer Ousmane Sonko coupable des faits de viols qui lui sont reprochés et le condamner à une peine de dix (10) ans de réclusion criminelle. « A défaut de retenir le crime de viol, de requalifier les faits en délit de corruption de la jeunesse et le condamner à cinq (5) ans de prison et à payer une amende de 2 millions de FCFA. En sus, d’un emprisonnement de cinq (5) ans pour menaces de mort », a-t-il sollicité.

S’agissant de Ndèye Khady Ndiaye, le parquet général a requis 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de viols et une amende de 100 000 de FCFA, et un an pour incitation à la débauche et diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs.

« Ousmane Sonko a refusé de ne pas répondre à la convocation qu’il a régulièrement reçue et c’est son droit. Les gens ont fait croire qu’il y avait une ordonnance de prise de corps et cela a engendré des difficultés », a souligné l’avocat général.