SYNPICS et FRAPP annoncent une manifestation vendredi devant Excaf Télécom

Le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) et la section Excaf Télécom du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) annoncent une manifestation pacifique vendredi 26 mai 2023 de 10h00 à 13h00 devant le siège de Excaf Télécom à la Sodida.

Selon le FRAPP dans une notre transmise à PressAfrik, une lettre d’information a été déposée m sur la table du préfet de Dakar le lundi 22 mai dernier.

L’objet de la manifestation pacifique est de: « Exiger le paiement des 24 mois d’arriérés de salaire dus aux travailleurs par Excaf Télécom, Exiger le paiement des cotisations sociales ( Ipres, CSS…) et des congés et Dénoncer les licenciements arbitraires effectués par Excaf Télécom », informe le secrétariat exécutif national.