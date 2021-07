Tabaski: Matar Thioune suit les pas de Macky Sall

Si les responsables politiques sont en pleines œuvres pour soulager les populations de leur localité telle n’est pas le cas à Yeumbeul Sud où le maire de la commune est complétement invisible dans le social surtout en cette veille de fête de Tabaski. Ayant compris, l’importance du social surtout dans cette partie de la banlieue Dakaroise, des personnes se sont fixées comme mission, de remplir le devoir que le maire devrait faire pour sa population. Parmi eux , Matar Thioune président du Réseau des Enseignant de Yeumbeul, et président du mouvement “Yeumbeul Ca Kanam”.

Entre des centaines de sacs d’oignons, de pommes de terre, des moutons attiraient l’attention des passants ce dimanche sur la place publique de Yeumbeul. En effet, en cette de la fête de Tabaski, un homme du nom de Matar Thioune, militants du Parti de l’Alliance pour la République, président du réseau des enseignants de l’Apr a décidé de venir en aide à cette population de par ses moyens et l’appui de ses partenaires politique et autres. En tout cas dans son allocution, ce leader politique a expliqué qu’il a entrepris ces actions en tant une personne sociable mais aussi de donné une leçon de morale à Bara Gaye qui ne se souci pas de sa population. “Au moment où les maires ont dégagés des budgets pour aider les populations, lui fait dans ses habitudes, c’est à dire il préféré disparaitre de la nature. Plus loin il déclare que Bara n’attend que le bon pour politiser le centre commercial qu’il a construit alors que les conditions ne sont pas respectés surtout la passation de marché” avance Matar Thioune.

Le président du mouvement “Yeumbeul Ca Kanam” a par ailleurs fait des révélations sur la commercialisation des cantines dudit centre construit à Yembeul. Il avance que le maire avait annoncé que chaque cantine allait être vendu au prix de 3 millions, mais cela ne va pas se passer ainsi, car Bara Gaye compte fixer les prix à 15 millions par cantines.

Ce dimanche, nombreuses sont des familles qui ont pu bénéficier de ces subventions composées des condiments (Oignons, pommes de terres, moutardes…) qui accompagnent le repas de la fête tandis que d’autres ont pu bénéficier des moutons qu’il offrait a certains pères de famille. Sous la présence de plusieurs responsables du parti Apr comme Modou Mbene Diop, le responsable Politique a lancé un appel à la population Yeumbeuloise d’être conscient et de ne pas se laisser manipuler par une personne qui ne se souci guère de leur bien être. Yeumbeul a besoin d’un maire attentif et proche de sa population surtout dans ce genre de situation.