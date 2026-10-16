Takku Wallu : un ancien ministre de Macky Sall part et reste

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Élu président de la Commission des Affaires économiques, du Plan et de la Coopération, le député Abdou Mbow remplace son collègue du groupe parlementaire Takku-Wallu Senegaal, Abdou Karim Sall. Les Échos précise que ce changement résulte d’un choix personnel du maire de Mbao, qui a décidé de ne pas reprendre la présidence de cette commission, tout en restant membre du groupe parlementaire formé par l’Apr et ses alliés.