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Takku Wallu : un ancien ministre de Macky Sall part et reste

16 octobre 2026 Rewmi.com

Élu président de la Commission des Affaires économiques, du Plan et de la Coopération, le député Abdou Mbow remplace son collègue du groupe parlementaire Takku-Wallu Senegaal, Abdou Karim Sall. Les Échos précise que ce changement résulte d’un choix personnel du maire de Mbao, qui a décidé de ne pas reprendre la présidence de cette commission, tout en restant membre du groupe parlementaire formé par l’Apr et ses alliés.

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