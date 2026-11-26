Nomination à la SOGIP SA : Lamine Diagne succède à Dame Mbodj et remercie le chef de l’État

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Nommé ce mercredi 25 novembre 2026 en Conseil des ministres, Lamine Diagne prend officiellement les rênes de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), en remplacement de Dame Mbodj.

Titulaire d’un Master en Relations internationales et Négociations stratégiques, le nouveau Directeur général hérite d’une structure stratégique chargée de l’exploitation et de la valorisation des infrastructures publiques dans les deux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Par ailleurs responsable du parti Kiiraay dans la commune de Sangalkam — une zone directement concernée par l’aménagement du pôle du Lac Rose —, il s’installe à la tête d’un levier majeur de la modernisation urbaine du pays.

Réagissant à cette promotion, Lamine Diagne a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, saluant « cette marque de confiance » à son égard. Il a également tenu à adresser une pensée particulière à ses soutiens et à ceux qui l’ont accompagné dans son parcours.

Conscient de l’ampleur de la tâche, le nouveau patron de la SOGIP SA affirme aborder cette mission avec détermination : « Cette nomination m’encourage à mettre mon expérience et mon énergie au service des projets qui font avancer le Sénégal », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant sa foi en l’avenir du pays.