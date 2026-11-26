Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une interview exclusive accordée à L’Observateur (réalisée à 7h30 du matin pour s’adapter au rythme effréné des urgences), José Antonio Rodríguez Verona, responsable des premiers secours de la Croix-Rouge espagnole à El Hierro, livre un témoignage glaçant sur l’afflux massif de pirogues aux Canaries. Sur place, alerte-t-il, les centres d’accueil sont saturés par des arrivées presque quotidiennes. Rien que mardi dernier, 24 novembre, plus de 15 embarcations ont accosté avec plus de 2 000 migrants à bord.

Ces passagers partent du Sénégal, de la Mauritanie ou de la Gambie. S’ils viennent de toute l’Afrique, une nationalité domine largement : « Entre 60 et 70 % des migrants qui arrivent sur l’île sont des Sénégalais », précise le chef des secours d’El Hierro.

Pour lui, l’Atlantique est devenu la route migratoire la plus meurtrière au monde. Les rescapés débarquent trempés, sans rien, et souffrent surtout de déshydratation et d’hypothermie. À court d’eau potable, certains finissent par boire l’eau de mer. Beaucoup meurent d’hypothermie juste après avoir posé le pied à terre. D’autres arrivent traumatisés après avoir dû jeter à l’eau les corps de leurs proches morts en chemin.

L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias évoque des scènes particulièrement insoutenables : « Je me souviens d’au moins trois cas où les embarcations ont été localisées alors que toutes les personnes à bord étaient déjà décédées ».

Le profil des candidats a aussi beaucoup changé. Autrefois, seuls de jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans tentaient le voyage. Aujourd’hui, ce sont des familles entières – pères, mères et enfants – qui prennent la mer. Les secours prennent désormais en charge beaucoup plus de femmes et de mineurs. Le responsable cite l’exemple d’une femme hospitalisée dans un état grave après avoir accouché en pleine mer, quatre jours avant leur arrivée.