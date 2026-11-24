La Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne compte pas en rester là après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant la victoire du Sénégal dans la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Dans un communiqué publié ce mardi 24 novembre, l’instance marocaine exprime son mécontentement et annonce son intention d’engager toutes les procédures juridiques disponibles pour contester la décision.

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La Fédération marocaine dit notamment « exprimer son étonnement et sa protestation face au fait que sa demande n’a pas été prise en considération ». Une demande qui portait, selon elle, sur « l’application des conséquences juridiques nécessaires aux pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale ».

De plus, la FRMF affirme qu’il a été « confirmé qu’un contact a eu lieu entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision ».

Elle reproche également au TAS de ne pas avoir pris en considération les orientations récemment consacrées par l’International Football Association Board (IFAB) et la Fédération internationale de football (FIFA) concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. Elle estime que cette situation engage des responsabilités et peut entraîner des sanctions disciplinaires.

En conclusion, l’instance marocaine affiche clairement ses intentions : « La Fédération royale marocaine de football confirme sa détermination à emprunter toutes les voies de recours juridiques disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport. »