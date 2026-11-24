La Fédération sénégalaise de football (FSF) a nié en bloc les accusations du Maroc, qui a alerté le Tribunal arbitral du sport d’un supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la FSF, et un juge de l’instance basée à Lausanne
Selon le journaliste Malang Sané de Sport News Africa ainsi que RMC Sport, la FSF a démenti l’existence d’un appel téléphonique entre le patron du football sénégalais et le juge allemand du TAS. « Le président Abdoulaye Fall ne connaît même pas les juges impliqués dans ce dossier, car il n’était pas présent le jour de l’audience », a déclaré le Secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, cité par Malang Sané.
Pour rappel, le Tribunal arbitral du sport doit rendre son verdict ce mardi sur la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, remportée sur le terrain par les Lions (1-0), puis attribuée aux Marocains sur tapis vert par la CAF.
« Une décision prise il y a deux semaines : quel impact aurait eu un appel téléphonique de ce dimanche, s’il avait existé ? La question de cet appel téléphonique soulève une nouvelle fois des spéculations autour de ce dossier. Le Secrétaire Général de la Fédération Sénégalaise de Football a fermement réfuté l’existence de cet appel « imaginaire ». Il a déclaré : « Le président Abdoulaye Fall ne connaît même pas les juges impliqués dans ce dossier, car il n’était pas présent le jour de l’audience. » Pour conclure, Sow a ironisé : « Nous allons peut-être faire specter le téléphone du président, qui sait, il pourrait être sous écoute au Maroc, ce qui leurs a permis de voir cet appel imaginaire 😁😁»