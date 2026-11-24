Prix du pain au Sénégal : le ministère du Commerce juge « inacceptable » le tarif de 210 FCFA et annonce des Assises Nationales

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Face à l’annonce d’un arrêt de travail dans certaines boulangeries, le ministère de l’Industrie et du Commerce a affirmé dans un communiqué vouloir « rassurer les populations sur la continuité de l’approvisionnement en pain sur toute l’étendue du territoire ».

Tout en réaffirmant son « attachement viscéral au dialogue constant avec l’ensemble des acteurs de la filière », le département ministériel a jugé « inacceptable » le prix de vente de « 210 francs CFA » proposé par certains boulangers, estimant qu’une hausse « non concertée et unilatérale » va à l’encontre de la préservation du pouvoir d’achat des ménages.

Plutôt que d’accepter une révision immédiate des prix, l’État dit privilégier une « approche structurelle » axée sur la réduction des charges d’exploitation avec l’étude de pistes d’allègement fiscal, douanier et énergétique, « notamment via le recours à l’énergie solaire », la modernisation des outils de production, le renforcement de l’hygiène et l’optimisation des circuits de distribution à travers des « points de vente réglementés ».

Selon le communiqué, ces orientations doivent être actées lors des prochaines « Assises Nationales de la boulangerie », dont les modalités et le calendrier sont en cours de finalisation avec les organisations professionnelles au sein de commissions dédiées.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle les professionnels à « privilégier la concertation » pour établir un « diagnostic partagé » et une « feuille de route commune » conciliant la viabilité économique des boulangeries et la protection des consommateurs