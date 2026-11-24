Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Macky Sall exclut toute alliance entre l’Alliance pour la République (APR) et Kiiraay-Les Patriotes républicains, la formation du président Bassirou Diomaye Faye. Le refus du fondateur de l’APR est rapporté par l’AFP et relayé par Ndarinfo, à la suite d’un entretien accordé à Jeune Afrique. Macky Sall refuse toute alliance entre l’APR et Kiiraay et affirme vouloir rester à la tête de son parti, depuis Marrakech, au Maroc.Le refus de Macky Sall s’inscrit aussi dans une relation politique sous tension. Le 9 novembre 2026, l’APR avait démenti des allégations de négociations secrètes entre les deux présidents. Son porte-parole, Abdou Khafor Touré, avait affirmé qu’il n’y avait eu ni discussion secrète ni protocole d’accord sur la politique intérieure, précisant que les échanges s’étaient tenus publiquement à Dakar le 17 juillet, puis à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Macky Sall dit aussi se préparer à une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, que le chef de l’État pourrait décider le 2 décembre. Bassirou Diomaye Faye a indiqué ne pas écarter cette option, tout en précisant qu’aucune décision n’était arrêtée. L’article 87 de la Constitution interdit de dissoudre l’Assemblée durant les deux premières années de la législature, installée le 2 décembre 2024.