Nguer Malal : le maire apporte sa version après les accusations des éleveurs nomades

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À Guiyal Gotti, au village de Louguéré Wander 2, dans l’arrondissement de Keur Momar Sarr, la tension est extrême.

Des éleveurs nomades avaient accusé le maire de Nguer Malal, Samba Kanté, d’avoir utilisé la force contre eux. Selon eux, les gendarmes présents sur place les auraient brutalisés, jusqu’à les tabasser.

Le maire de Nguer Malal Samba kante (dans l’arrondissement de keur massar région de louga) a finalement apporté des éclaircissements et nie toute implication dans ces faits. Selon lui, ce qui s’est passé relève de la sécurité, jusqu’à l’intervention des autorités.

Il appelle les éleveurs et les agriculteurs à vivre en harmonie.