Talla Sylla « Idy a trahi Touba et Tivaouane »

Le ton est dur, la charge est d’une rare violence. Talla Sylla revient à la charge et taxe Idrissa Seck de traître. Le maire sortant de la Ville de Thiès ne lâche pas Idrissa Seck. Dans une (très) longue charge, Talla Sylla s’attaque encore violemment au président du Cese.

Après avoir accusé Rewmi d’être un parti intrus dans Benno Bokk Yaakar (BBY), Talla Sylla qualifie Idy de «traître.» « Il (Idy) a fait allégeance à Tivaouane et a trahi les Tidianes. Ensuite, il est allé à Touba pour faire allégeance aux Mourides, il a trahi comme il l’a fait à Tivaouane. Maintenant, il est le disciple de Macky Sall. Et rien de toute cette gymnastique n’est sincère », a martelé Talla Sylla. Il précise qu’il avait pourtant mis en garde le chef de l’Etat dès le début de son accession à la magistrature suprême.

«Quand Macky venait d’être élu président de la république, je l’avais averti en ces termes : Méfiez-vous des politiciens carriéristes et affairistes véreux qui sont prompts à vous passer la bague au doigt, en attendant la corde au cou. Et l’histoire m’a donné raison. Ceux-là qui me traitaient de tous les péchés d’Israël se sont mis à genou devant Macky Sall. Idrissa ne s’occupe que de ses intérêts et de sa poche», rembobine Talla Sylla.

Il accuse le président du conseil départemental de Thiès et ses lieutenants de tout faire pour que son magistère soit un échec. « J’ai renoncé à ma candidature à l’élection présidentielle de 2019 pour soutenir Macky Sall et pour protéger les intérêts de Thiès. Mais, j’ai essuyé toutes sortes d’insultes venant du camp d’Idrissa Seck. En homme convaincu, je suis resté droit dans mes bottes. Car, je savais que ce que j’ai fait pour l’intérêt des Thiessois, Idrissa ne l’a pas fait », a-t-il indiqué.

Talla Sylla liste les nombreuses tentatives d’Idrissa Seck et de Yankhoba Diattara pour saboter sa gestion à Thiès. « Après mon installation à la tête de la mairie, dans leur entreprise de me nuire, ils ont procédé à une série de décisions. Ils ont d’abord dévolu le marché central de Thiès à la commune Nord, ensuite la gare routière et le marché grand-Thiès à la commune Ouest, enfin le marché Moussanté à la commune 0uest. Donc il ne reste plus rien à la ville. Conséquence, nous avons exercé sans recettes à cause d’Idrissa Seck et de son camp.

Vous n’êtes pas sans savoir que des corps de contrôle ont procédé à la vérification de la gestion de la municipalité. Et, une dette de plus d’un milliard a été trouvée. À l’époque, c’est Yankhoba Diattara qui était là, j’allais même dire Idrissa Seck, car dans tout ce que le premier nommé fait il y a la main de son patron ».

MADA NDIAYE