Tambacounda : Un mandat d’arrêt contre un gendarme décerné par la Chambre criminelle

Les marteaux de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tamba se sont abattus sur des éléments de la bande du défunt et célèbre malfaiteur du nom d’Amadel qui s’est donné la mort à la prison de Louga. Ils ont écopé de 3 ans de prison ferme. Un mandat d’arrêt a été décerné contre le gendarme Ibrahima Diémé. C’est suite à une alerte de l’éleveur Amadou Sow auprès des éléments de la brigade de la gendarmerie de Koumpentoum du vol de son troupeau de 38 béliers convoyés à bord d’un véhicule en direction de Kaolack.

L’enquête des gendarmes a permis de savoir que c’est le nommé Seydina Aliou Kâ alias Gorgui qui a affrété un véhicule loué à 150 000 FCFA. En compagnie de ses amis Amadou Ka dit Bambel et Diogoye Ba dit Belel qui a sollicité les services du gendarme Diémé pour leur faciliter le voyage jusqu’à Kaolack. Diémé qui était à bord du véhicule, brandissait à chaque fois, sa carte professionnelle pour convaincre ses collègues de la régularité de ce convoi.

Arrivée à destination, la bande va écouler l’intégralité du troupeau volé à des revendeurs, à l’exception de 9 béliers remis à Amadou Bambel Kâ, ainsi qu’un autre bélier gracieusement offert au gendarme Diémé, sur instruction de Bélel. Ils seront tous mis aux arrêts pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule portant sur 38 béliers.

Rendant son verdict, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tamba a requalifié les faits de complicité de vol de bétail commis la nuit, en réunion avec usage de véhicule reprochés aux accusés Diogoye Bâ dit Bélel, Seydina Aliou Ka dit Gorgui, Amadou Ka dit Bambel et Ibrahima Diémé en recel de moutons provenant d’un vol commis la nuit, les en déclare coupable de ce chef et les condamne à 3 ans de prison ferme et à 500.000 FCFA d’amende ferme. Ils devront payer solidairement la somme de 4 millions 500.000 FCFA à la partie civile. Un mandat d’arrêt est décerné contre le gendarme Ibrahima Diémé qui avait bénéficié d’une liberté provisoire.