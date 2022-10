Tchad: Le chef militaire prête serment pour un mandat de deux ans de transition

Le chef militaire, qui sera éligible aux futures élections, s’est engagé à assurer des réformes institutionnelles, notamment en adoptant une nouvelle constitution, un code électoral et en créant une nouvelle commission électorale. « Je rappelle l’urgence absolue de tenir au plus vite le référendum constitutionnel qui devrait trancher la question de la forme de l’État », a promis le chef de l’Etat tchadien.

« De même, des élections seront organisées, dans la transparence et la sérénité, pour permettre aux tchadiennes et tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l’ordre constitutionnel », poursuit-il. « Pour une célérité dans l’action, un Comité de Suivi-évaluation sera mis en place, pour que toutes les délibérations collectives soient mises en œuvre de façon pragmatique, sincère et conforme au consensus dégagé. J’y veillerai personnellement », rassure le président de la transition.