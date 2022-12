Technologie: Le E-Commerce, c’est l’avenir

A la simple évocation, du E-Commerce ou commerce en ligne, on a tout de suite en tête cette entreprise chinoise Alibaba, qui a fait fortune dans le secteur. L’entreprise est d’ailleurs aujourd’hui l’une des plus performantes en Chine.

Ici, au Sénégal, le e-business se développe à petits pas avec des structures comme Jumia, une des pionnières. D’ailleurs, c’est un commerce facile d’accès où les locaux ne sont pas forcément nécessaires, un capital important, non plus, etc. Il s’agit donc du commerce en ligne qui a remplacé ‘’la vente par correspondance’’ et qui se fait à destination des particuliers ou à destination des entreprises. Il utilise comme support Internet via les sites ou les réseaux sociaux. C’est pour cette raison que des catégories sociales comme les étudiants sont très actifs dans le e-commerce.

D’ailleurs, aujourd’hui, l’activité est en plein essor et envahit, par conséquent, toutes les activités commerciales. C’est pourquoi, les entreprises étudient, chaque jour, la manière dont il faudra qu’elles étendent leurs activités par le e-commerce. C’est aussi un secteur pourvoyeur d’emplois car les livreurs y jouent un rôle très important. Et cela crée de l’économie d’échelle, un facteur important de lutte contre le chômage. Il est clair alors, que ce secteur, c’est l’avenir. Car, les gens n’ont plus envie forcément d’aller tout le monde en magasin, de faire les boutiques, de regarder les articles même si cela procure un certain plaisir. Ils souhaitent se faire livrer à domicile ou au bureau, tranquillement, sans avoir à se déplacer. Il s’y ajoute la grande capacité à faire le choix entre plusieurs offres et à faire son choix en toute indépendance.

Le risque majeur, cependant, c’est l’arnaque. L’escroquerie est en effet un fléau national au Sénégal et sans doute ailleurs. Beaucoup de gens postent des articles qu’ils n’ont pas. Certains pensent que c’est leur meilleure manière de faire de la prospection commerciale afin de tenter, après plusieurs demandes de clients potentiels, d’acquérir les produits en question. Il va de soi qu’il n’est pas préférable d’envoyer de l’argent sans livraison. Et que la demande doit se faire sous réserve de la satisfaction du client. Car, certains se font livrer des produits qui ne sont pas tout à fait ceux commandés. Comme quoi, les inconvénients ne manquent pas. Mais, il sera difficile, dans les prochaines années, de s’en passer.

Assane Samb