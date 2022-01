Tentative de falsification des résultats: Les leaders de Yewwi alertent

Les Locales se poursuivent car les différents camps crient victoire. Les leaders de Yewwi mettent en garde contre des tentatives de hold up.

Les leaders de Yewwi ne badinent pas avec les autorités. Sûrs de leur victoire dans plusieurs zones du pays, ces derniers mettent en garde l’Etat du Sénégal contre toute tentative de falsification des résultats.

Des manœuvres tendant à arracher la victoire dans certaines localités, selon les leaders de Yewwi, risqueraient d’entacher le processus électoral. C’est le cas à Rufisque où ils ont fait savoir que le pouvoir chercherait à arracher leur victoire et sauver sa face. Pour eux, Dr Omar Cissé, candidat de Yewwi à la ville, a gagné dans la plupart des centres de vote à l’Est comme au Nord. « Cette tentative ne passera pas.

Ce qui se trame à Thiès ne passera, car il sera impossible d’arracher la victoire du Dr Babacar Diop et celle des autres comme à Wakhinane nimzatt. Tahir Konaté a gagné la commune et a battu Racine Talla », disent-ils. Pour ces leaders, le hold-up up est en gestation.

Les résultats officiels sont attendus au plus tard vendredi à minuit.

MOMAR CISSE