Terrorisme : Abu Omar Alhomsi obtient la nationalité sénégalaise

Un terroriste du Daesch (organisation terroriste, militaire et politique, d’idéologie salafiste djihadiste) obtient la nationalité sénégalaise. Il se nomme Abu Omar Alhomsi, il a été arrêté par le Gir après signalement d’un service secret étranger. Depuis 2013, il vivait à Dakar où il tenait une pâtisserie, avec un passeport et une carte nationale d’identité obtenus à base d’un faux certificat. C’est le syrien Fouad Chaouy qui lui a livré le faux certificat de nationalité. Ce dernier a été arrêté par la Section des Recherches depuis août 2020. Le cerveau, Abdoul Ahad Agne, archiviste au service des affaires civiles et du sceau, est toujours en fuite à l’étranger. Le parquet a ouvert une poursuite judiciaire pour activités terroristes, apologie du terrorisme, faux et usage de faux. Informe Libération.