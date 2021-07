Terrorisme en Mauritanie: Le Canada avertit

En raison de la menace terroriste ciblant particulièrement les intérêts occidentaux, le Canada interdit tout voyage non essentiel de ses ressortissants en Mauritanie.

*Surtout, les régions situées à l’est de la ligne Zouerate-Ouadane-Tidjikda-Kiffa-Sélibali, l’ensemble de la région du Tiris Zemmour, les secteurs situés dans un rayon de 25 km des frontières de l’Algérie, du Mali et du Sahara occidental.

Le Canada invite ses ressortissants à faire attention au banditisme et aux enlèvements en Mauritanie.

Pour rappel devant ses collègues parlementaires du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, le président de la Représentation Nationale du Niger a appelé les pays membres du G5 Sahel à allouer plus de moyens à l’organisation afin de lui permettre d’éradiquer le terrorisme qui frappe le Sahel. « Nous devons agir ensemble pour donner au G5 Sahel les moyens de son ambition, afin que sur les différents théâtres d’opération, la situation continue de tourner à l’avantage de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) », indique Seyni Oumarou.