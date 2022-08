Tirs groupés du pouvoir contre Sonko fragilisé par l’affaire Adji Sarr

Abdoulaye Sow et Farba Ngom responsables de l’Alliance pour la République (APR), sont revenus sur l’affaire opposant Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr. Ils invitent Ousmane Sonko à répondre à la justice.

« Les citoyens sont d’égales dignités devant la loi, ce qui signifie et qui exige que le contentieux opposant les citoyens Ousmane Sonko et Adji Sarr interpellent toutes les consciences, mais surtout les institutions judiciaires déjà saisies sans aucune intervention de quelque nature que ce soit mais par la seule volonté et le seul désir de justice de la petite fille », a soutenu Abdoulaye Sow lors d’un point de presse.

Le ministre de l’Urbanisme dénonce deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers. « Le Sénégal étant un pays où la force du droit a toujours prévalu, elle s’imposera quelques soit par ailleurs les contingences artificielles du moment. Il est inacceptable qu’un de nos camarades en l’occurrence, l’ancien directeur général du COUD (Sitor Ndour) soit aujourd’hui dans les liens de la détention alors qu’un autre accusé des mêmes faits circule librement et insulte au quotidien les institutions de la République », a-t-il lâché.

À l’en croire, Ousmane Sonko doit se « convaincre une fois pour toute comme force restera à la loi et les manœuvres et autres gesticulations ne pourront détourner la justice de ces missions régaliennes dans l’intérêt de tous y compris du sien ».

Farba Ngom s’inscrit dans la même lignée de son camarade de parti. Le Maire des Agnam demande à Sonko de clarifier l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. « Il est vraiment temps que cette affaire soit clarifiée. Ousmane Sonko esquive toujours ce dossier, et à chaque fois, il invite les Sénégalais à combattre pour lui sur cette affaire. Quand on est accusé d’une affaire aussi sérieuse, il faut répondre et clarifier la question », a-t-il laissé entendre.