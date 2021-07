TIVAOUANE : Des Lycéens manifestent contre l’homosexualité

Les élèves du lycée Khalifa Ababacar Sy ont improvisé une marche ce mercredi 30 juin 2021. Cette démarche fait suite à l’annulation de la rencontre qui devait se tenir dans le lycée. Une annulation faite par ces élèves car cette rencontre avait pour but de « promouvoir l’homosexualité ».

Des affiches sur lesquelles on peut lire « Tous contre les violences basées sur le genre » étaient accrochées un peu partout dans l’école. En réalité, cette initiative vient du Graf (Groupe de recherche et d’appui aux initiatives féminines), avec comme crédo, « Justice sociale ». Il s’apprêtait à s’entretenir des questions de genre aux lycéens. Considérant cette conférence comme un moyen de « promouvoir l’homosexualité », les lycéens l’ont annulé et ont tout de suite après entamé une marche qui les a menés à la mairie, au domicile du Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour en passant par la Gare routière et l’Ief.

Le Khalife a magnifié leur démarche et a déclaré que s’il était au courant de ce projet avant ce jour, il aurait empêché sa tenue.