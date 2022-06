Tivaouane peulh: La population interpelle l’État sur le renforcement de la sécurité

Le mouvement pour le développement national, (Bolo And Soxaliku), avec à sa tête M. Bassirou Ka a fait face à la presse hier pour relater les problèmes de la commune de Tivaouane peulh. Ce dernier invite l’État du Sénégal à prendre ses responsabilités dans ladite commune sur le plan sécuritaire, de veiller sur l’éclairage public, et à l’installation du lycée.

Arborant du rouge, M. Bassirou Ka, responsable politique d’APR et président du Mouvement BAS, alerte l’État du Sénégal sur la négligence à l’égard des populations de Tivaouane peulh et l’invite à s’investir pour leurs faire bénéficier des infrastructures tels que la disponibilité d’eau, d’éclairage public, et la mise en place d’un poste de police afin de mieux veiller au renforcement de la sécurité et de réduire la recrudescence des pertes en vies humaines. Les populations de la commune de Tivaouane peulh mérite plus de considération et doit être bien servi sur les travaux du président de la République car, nous avons toujours œuvré pour une victoire éclatante de la coalition BBy, renseigne Bassirou ka. Disposant d’une recette foncière qui dépasse carrément la région de Dakar, la communauté voulait se rattacher au département de keur Massar.

Mais malheureusement, elle souffre toujours de problèmes fonciers, renchérit-il. «Nous sommes à quelques mètres de Dakar mais ont peine des dispositifs d’électricité, d’eau, et de routes». Poursuivant, des routes sous forme de coquillages ont été installées par le maire qui n’a pas bénéficier de soutien, regrette le responsable.

Par ailleurs, il précise qu’ils ne font pas des menaces mais souhaitent plutôt une collaboration gagnant gagnant dans le but de relever le défi et de répondre aux attentes des populations qui n’ont jamais cessé de soutenir le président Macky Sall dans sa politique. Pour rappel, les autorités ont tenté des solutions aléatoires mais toujours à vain. Dès lors, ils exigent avec fermeté des solutions définitives avec la mise en place du lycée et l’équipement du poste de police pour freiner l’ampleur du banditisme.