Top Infos de Rewmi du 15 11 2021: Les douanes ont procédé à l’incinération de plus de 19 tonnes de drogue, ce samedi; La conférence de presse de Y en a marre initialement prévue ce lundi 15 novembre a été annulée….

Meurtre à Touba

Un cordonnier nommé Birame Diouf a été abattu par un déficient mental. Le drame a eu lieu au quartier Sam de Touba dans la nuit du samedi. Le meurtrier, présumé malade mental, a été molesté par la foule. D’après les témoignages, Birame Diouf était à bord de sa moto pour rentrer à son domicile. Le déficient mental lui a administré de violents coups de hache. Le sexagénaire a perdu la vie sur le coup. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzayni par les sapeurs-pompiers. Le meurtrier grièvement blessé, a été évacué au niveau de cette structure sanitaire.

Incinération

Les douanes ont procédé à l’incinération de plus de 19 tonnes de drogue, ce samedi. Le montant de la marchandise saisie par la marine nationale est estimé à 311 milliards de F CFA. L’opération d’incinération à eu lieu à la cimenterie Dangote. C’est sous haute sécurité que les 19 tonnes de drogue saisies par la Marine nationale ont été acheminées à la cimenterie de Dangote. Les autorités ont procédé à une nouvelle vérification avant d’introduire les paquets de drogue à l’intérieur de l’incinérateur.

Accident

Une moto a percuté mortellement un tracteur qui était stationné sur la route Kolda-Saré Yoba. Le drame a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur de la moto, un enseignant de profession, se rendait dans la capitale du Fouladou, pour participer à une session de formation d’arbitres.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 14 novembre 2021. Sur 1 473 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 03 nouveaux cas de coronavirus. Les cas positifs sont répartis comme suit : 00 cas contact, 00 importé et 03 issus de la transmission communautaire… 02 patients ont été déclarés guéris parmi les malades suivis dans les centres de traitement ou à domicile. 03 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n’a été enregistré le samedi 13 novembre 2021. L’état de santé des autres patients reste stable. Sur 1460 tests effectués, 3 sont revenus positifs le samedi, soit un taux de positivité de 0,20%. Il s’agit de 03 Cas tous issus de la transmission communautaire. Deux dans le département de Dakar et un autre à Dahra (Nord du pays). Le ministère informe que 03 personnes ont été contrôlées négatives et déclarées guéries. Aussi, aucun décès n’a été enregistré dans la journée d’hier. Cependant, 03 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 73 954 cas ont été déclarés positifs, dont 72 061 guéris, 1 881 décès et 11 patients sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l’étendue du territoire, 1.308.266 personnes ont été vaccinées.

Miss Sénégal 2021

C’est désormais elle, la plus belle femme du Sénégal en 2021. Fatou Lamine Lo succède ainsi à Alberta Diatta, Miss Sénégal 2019. Un titre décroché à l’issue du concours de beauté édition 2021, tenue ce samedi 13 novembre au Grand Théâtre. L’écharpe de 1ère Dauphine est portée en 2021 par Miss Saint-Louis, Gladys Mouna. Et la 2ème Dauphine est Miss Kaolack, Sande Coumba. La nouvelle Miss représentera le Sénégal au concours Miss Afrique Cedeao en 2022.

Y en a marre

La conférence de presse de Y en a marre initialement prévue ce lundi 15 novembre a été annulée. Ce report fait suite à une sollicitation du pool des avocats de Simon Kouka et Kilifeu. Les robes noires évoquent la programmation, pour le mardi 16 novembre 2021, de l’audience en appel de leurs clients sur la requête de liberté provisoire. “En raison de la programmation pour mardi 16 novembre 2021, de l’audience en appel de leurs clients sur la requête de liberté provisoire, le pool des avocats de Kilifeu et Simon a sollicité le report de la conférence de presse initialement prévue ce lundi par la société civile et les artistes“, a posté, ce dimanche, le mouvement Y en a marre. Les activistes ont également précisé que la rencontre se tiendra le 18 novembre.

Incendie de Denver

Les procureurs ont déposé avant-hier des preuves contre les suspects arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’incendie volontaire qui avait tué 5 membres d’une famille sénégalaise à Denver. L’un des trois adolescents, mis en cause, a admis avoir déclenché l’incendie et visé la maison de nos compatriotes parce qu’il croyait que les personnes qui avaient pris son téléphone portable, lors d’un vol, y vivaient. Ce qui n’était pas le cas. Après une audience de huit heures, le juge Martin Egelhoff a confirmé tous les chefs d’accusation retenus et a refusé la libération sous caution des suspects.

Une défunte enterrée dans un cercueil…

La pensée de la mort pourrait en fait envoyer des frissons dans le dos de la plupart des gens, mais c’est un must. Cependant, malgré la peur de l’idée, les fabricants de cercueils s’accrochent à de nouvelles méthodes pour attirer les personnes en deuil prêtes à enterrer leurs morts. Une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux au Ghana. Une défunte qui laisse ‘’dix enfants de dix pères différents’’ a été enterrée dans un cercueil en forme de pénis-Vidéo.

…en forme de pénis

Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes rendent un dernier hommage à la défunte. Récemment, une infirmière a déjà été enterrée avec un cercueil conçu exactement comme une seringue, alors qu’il y a quelque temps, des photographies d’un cercueil bien conçu en forme de bouteille de bière étaient à la mode sur Internet.