Top Infos Rewmi du 12/04/2024: Meta floutera les messages Instagram contenant de la nudité…..3000 agents pour l’opération ”Korité ville propre”….Un sapeur-pompier meurt dans un tragique accident…Affaire Sukëru kóor du Palais…

Un sapeur-pompier meurt dans un tragique accident

Un drame a eu lieu à Koumpentoum, à la veille de la fête de Korité. Appelés sur le terrain après l’accident d’une moto, les éléments des sapeurs-pompiers vont connaître un grave accident. Sur la route de Bamba Thialène, à hauteur du village de Kissang, le chauffeur va perdre le contrôle du véhicule, qui fera ensuite plusieurs tonneaux. L’un des sapeurs-pompiers, D. Ndiaye, va perdre la vie sur le coup. Ses autres collègues seront blessés, dont l’un dans un état grave, selon les informations. Le corps sans vie du défunt a été transporté dans un hôpital de la place, avant d’être acheminé à Saint-Louis. Il a été inhumé dans son quartier natal de Bango, le soir de la Korité. Les blessés sont pris en charge.

Une femme donne naissance à des quadruplés

Une journée mémorable à l’hôpital de Richard-Toll. Une femme a donné naissance à quatre bébés dont trois (3) filles et un (1) garçon lors d’une césarienne réussie. L’événement a eu lieu lundi à la maternité de cette structure sanitaire, selon des sources. La mère et ses nouveau-nés se portent bien.

Une source sanitaire a souligné que toutes les précautions nécessaires avaient été prises dès les résultats de l’échographie, afin d’assurer le bien-être de la mère et des enfants et d’éviter toute complication. Selon notre source, la naissance des quadruplés est un événement rare et exceptionnel, ce qui témoigne du professionnalisme et de l’engagement du personnel médical de l’hôpital de Richard-Toll.

Affaire Sukëru kóor du Palais

La sortie de l’imam Oumar Diène ce mardi 08 avril 2024 exigeant du chef de l’État le respect de la tradition de « Sukaru koor » n’enchante pas la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) qui se démarque de cette affaire. Dans un communiqué, le président de la Lips imam Ahmed Dame Ndiaye a exprimé ses préoccupations face aux demandes émises par certains individus qui se réclament de la fonction d’imam. « En tant qu’organisation dévouée à la promotion d’une pratique noble de l’Islam, à la gouvernance vertueuse et à la préservation de la dignité des imams et chefs religieux, la Ligue ne peut en aucun cas tolérer de tels comportements », a déclaré imam Ahmed Dame Ndiaye qui ajoute que dans un contexte où les aspirations de la population incluent une rupture nette avec les anciennes pratiques gabégiques de l’État et l’avènement d’une nouvelle République en phase avec nos valeurs et notre identité, la Lips invite les autorités à s’engager sans une réflexion approfondie sur le statut du religieux dans notre pays et sur la formalisation des relations entre l’État et la religion. Selon lui, ces mesures devront prendre en compte les besoins légitimes de la communauté musulmane sénégalaise, en toute dignité.

Meta floutera les messages Instagram contenant de la nudité

Meta ambitionne d’adopter d’ici bientôt une nouvelle fonctionnalité qui sécurisera davantage les jeunes utilisateurs du réseau social Instagram. Subissant une pression parentale importante aux États-Unis, où on lui reproche de créer une dépendance et des problèmes de santé mentale chez les jeunes gens, Meta, le géant de la technologie, réagit aux allégations en misant sur une nouvelle fonctionnalité exclusivement dédiée aux internautes usant du réseau social Instagram : le floutage des messages privés comprenant de la nudité. En effet, contrairement aux autres applications que sont Messenger et WhatsApp, les messages directs sur Instagram ne sont pas cryptés. La société compte corriger ce manque. « Étant donné que les images sont analysées sur l’appareil lui-même, la protection contre la nudité fonctionnera également dans les discussions cryptées de bout en bout, où Meta n’aura pas accès à ces images – à moins que quelqu’un ne choisisse de nous le signaler », a déclaré la société. La fonctionnalité sera activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans, et Meta informera les adultes pour les encourager à l’activer.

3000 agents pour l’opération ”Korité ville propre”

Près de 3000 agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) ont été mobilisés sur toute l’étendue du territoire national, pour assurer la collecte et l’évacuation rapide des ordures, dans le cadre du programme ‘’Korité ville propre’’, a indiqué le directeur général de ladite société, Abou Ba. Le programme ‘’Korité ville propre’’ repose sur un dispositif spécial de collecte destiné à organiser l’évacuation d’ordures, dans toutes les villes, de la veille de la fête de Korité, au lendemain de sa célébration’’, a précisé M. Ba. ‘’Il y a près de 2000 agents à Dakar et 1040 agents mobilisés pour les autres régions, pour assurer une bonne collecte des ordures, en cette période de célébration de la Korité’’, a-t-il déclaré.

Il s’exprimait lors d’une tournée d’évaluation du dispositif spécial de collecte d’ordures, mis en place dans le cadre de la célébration de la Korité 2024.

‘’L’objectif est de permettre aux populations de passer une bonne fête sans dépôt sauvage dans les rues’’, a-t-il expliqué. Il a appelé les populations à avoir le sens de la responsabilité civique et sociale pour faciliter la tâche des agents mobilisés, assurer la conservation des ordures mais également éviter la surcharge des bacs à ordures.

3000 agents pour l’opération ”Korité ville propre” (suite)

Abou Ba a rappelé qu’il revient aux agents de la SONAGED et aux populations de veiller à la propreté du pays. ‘’La gestion et la collecte des ordures sont une affaire de tous’’, a-t-il ajouté. Il a expliqué qu’avant la fête, la SONAGED a organisé une collecte d’ordures dans les marchés, et lieux de culte, notamment les mosquées pour qu’ils soient prêts à accueillir les fidèles musulmans, le jour de la Korité. ‘’Le jour de la Korité, nous avons mis en place un dispositif spécial de collecte rapide des ordures dans les marchés et lieux de culte pour éviter les dépôts sauvages’’, a-t-il indiqué.

Il a ajouté qu’’’au lendemain de la célébration de la Korité, ce dispositif spécial a été renforcé, pour éviter un entassement des ordures dans les grandes artères des villes’’. Concernant la logistique, il a indiqué qu’au-delà des points de regroupement normalisés, du renforcement du mobilier urbain, ‘’200 bacs à ordures ont été déployés, pour faciliter la collecte’’. ‘’S’agissant des zones d’accès difficile, précise-t-il, des tricycles de la brigade de proximité (BIPRO) sont mobilisés pour faire la collecte et l’évacuation des ordures.’’