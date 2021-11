Top Infos Rewmi du 12 11 2021: La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) a gagné son recours concernant sa liste départementale à Saint-Louis, Y en a marre prévient l’Etat, précisant que le Sénégal a frôlé avant-hier une situation de chaos identique, ou pire que celle traversée au mois de mars dernier….

SOGEPA

Les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 15 novembre 2021, à 9h. L’ordre du jour porte sur l’examen des projets de loi suivants : Projet de loi n° 33/2021 portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2021, Projet de loi n° 28/2021 autorisant la création de la Société nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA SN). Le ministre des Finances et du Budget défendra ces projets de loi.

Cour des Comptes

Le siège de la Cour des Comptes sera bientôt livré. Selon le Premier président de la Cour des Comptes, Mamadou Faye, le siège sera disponible avant la fin de l’année. ‘’Le nouveau siège est une vieille histoire. Sa construction a quand même connu un retard énorme. Quand je suis arrivé, j’ai demandé la résiliation du contrat. Cela n’a pas été facile. C’est par la suite qu’on a relancé le marché et vous avez constaté qu’actuellement ça avance. Nous sommes en finition et nous devons, normalement, le recevoir d’ici la fin du mois de novembre. Mais c’est sûr que fin décembre, nous aurons notre siège flamboyant neuf’’, a indiqué M. Faye, ce jeudi, en marge de la cérémonie de jumelage entre la Cour des Comptes du Sénégal et celle de la France. Bâti sur une surface de 8 500 m2, le coût global de cet édifice de l’Etat du Sénégal est estimé à 7 milliards de francs Cfa. Il s’agit d’un immeuble à 4 étages comptant 220 bureaux, 10 bureaux pour les présidents des Chambres, un bureau pour le Procureur général, une salle d’audience de 220 places, une cafétéria, une bibliothèque, un restaurant, une infirmerie et 2 sous-sol, dont l’un pour l’archivage de documents d’une superficie de 1 500 m2 et l’autre pour le parking de véhicule.

Yaw-Mbour dans la course…

Après l’épisode de la préfecture de Mbour qui n’honore en rien l’administration territoriale, la coalition Yewwi Askan Wi avait saisi la Cour d’Appel de Thiès pour dénoncer le comportement du préfet, solliciter l’annulation de la décision illégale, discriminatoire et illégale et en fin obtenir l’autorisation de déposer nos listes », renseigne Me Abdoulaye Tall. « Après plusieurs jours d’attente, la cour d’appel de Thiès vient de dire le droit. ‘’Nos listes Yewwi Askan wi pour les élections locales seront déposées devant la Commission de réception présidée par le préfet de Mbour », a-t-il révélé.

…Yaw Saint-Louis retrouve toutes ses listes

La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) a gagné son recours concernant sa liste départementale à Saint-Louis. Le mandataire national de Yaw, Déthié Fall révèle que la coalition a aussi obtenu gain de cause pour ses listes communales à Fass, Gandiole et Gandon. « Donc, on retrouve toutes nos listes dans le département de Saint-Louis », se réjouit Déthié Fall.

…Confusion à Guédiawaye

Contrairement à certaines supputations, la réalité est autre : La coalition Yewwi Askan Wi de Sam Notaire et de Golf Sud ne sait pas encore si sa liste est validée ou pas car, n’ayant encore eu aucune notification. YAW ne sait toujours pas si ses listes ont été validées ou rejetées.

Y en a marre

Y en a marre prévient l’Etat, précisant que le Sénégal a frôlé avant-hier une situation de chaos identique, ou pire que celle traversée au mois de mars dernier. Selon les activistes, “c’est à croire que le régime du président Macky Sall n’a pas tiré toutes les leçons de ces douloureux événements à l’issue desquels, le peuple pleure encore ses 14 martyrs. Par les actes de violence inouïe perpétrés sur des citoyens suivis de la brutalisation et l’arrestation injustifiée des leaders de l’opposition Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Malick Gakou, le régime de Macky Sall semble déterminé à porter un coup de grâce à notre démocratie qui a déjà beaucoup souffert depuis son accession au pouvoir“. Y en a marre rappelle au président Macky Sall “que la stabilité du pays relève en premier de sa responsabilité.

Infanticide

Bakhoum, 27 ans, domiciliée au quartier Gazelle de Grand-Yoff, a tué son nouveau-né de sexe féminin, avant de le mettre dans un seau de peinture. Cette découverte macabre a été faite par les éléments du commissaire Sarr de Grand-Yoff. Ce, après avoir reçu une information d’un cas d’infanticide dans le quartier. Sur les lieux, les limiers ont trouvé dans la chambre de Y. Bakhoum, un seau de peinture contenant du sang. Selon des sources proches du dossier, Y. Bakhoum était allongée sur un matelas étalé à côté du seau. Malgré la présence du sang, elle nie en bloc avoir accouché. Mais, une fouille minutieuse effectuée dans sa chambre a permis aux policiers de découvrir le nouveau-né dans le seau de peinture. Face aux enquêteurs, la jeune maman craque et avoue avoir accouché dans le seau où le fœtus a été découvert. A l’issue de l’enquête, Y. Bakhoum a été déférée au Parquet de Dakar pour infanticide.

Planification familiale

Dans le cadre de la planification familiale, le Sénégal vise 13 millions d’utilisatrices de contraception moderne d’ici à 2030. Abdoulaye Diouf Sarr qui a fixé cet objectif de l’Etat, souligne qu’il est retenu, parmi les engagements politiques, « d’amener le taux de prévalence contraceptive de 26% en 2021, à 46% en 2026, chez les femmes en union », lit-on dans la note de presse. Le combat consiste à la « réduction des besoins non satisfaits, chez les adolescentes mariées de 15-19 ans de 22,9%, en 2019, à 15%, en 2026, et chez les jeunes femmes mariées de 20-24 ans, de 19,6%, en 2019, à 10% en 2026. » Il faudra aussi « assurer la continuité des services de planification familiale en situation d’urgence. » Au plan financier, il est nécessaire « d’assurer d’ici à 2026, une augmentation annuelle de 20% de la contribution de l’État évaluée à 500 millions F CFA, en 2021, pour atteindre un milliard, contribuant à une meilleure accessibilité et disponibilité des produits contraceptifs ».