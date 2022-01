Top Infos Rewmi du 14 01 2022: Comme annoncé, le parquet de Kaolack a ouvert une enquête suite à l’agression d’un proche de Serigne Mboup…La disparition des frères Bogdanoff continue d’émouvoir partout en France et sur les plateaux de télévision….

11 Gambiens tués dans un incendie à New-York

Un Incendie d’une rare violence s’est déclaré dans un immeuble de 19 étages dans Le Bronx, un des cinq arrondissements de la ville de New York. Plus de onze Gambiens sont déclarés morts. Le feu a surpris les occupants de l’immeuble en plein sommeil. Le sinistre est localisé dans la zone de Fordham Heights, dans la partie Ouest du célèbre quartier new yorkais. Ibou Thiam, Consul Honoraire de la Gambie à New York, invité de La Radio de l’Association des Sénégalais d’Amérique, est revenu sur ce drame. 11 morts côté gambien et 17 blessés dans un état grave. La famille Doucouré a payé un lourd tribut, avec 5 pertes (père, mère et leurs trois fils). D’après des informations, le feu émanerait d’un dysfonctionnement d’un chauffage d’appoint dans un appartement du 3e étage.

A l’annonce du drame, les familles, environs plus de 400 personnes, ont envahi l’hôpital pour s’informer. Le reste des occupants de l’immeuble est regroupé dans un hôtel de la place par l’Association des ressortissants Gambiens soutenus par les autorités locales. L’ambassadeur de la Gambie à Washington, dès qu’il a eu connaissance de la mauvaise nouvelle, a débarqué sur les lieux du sinistre et passé la journée avec ses compatriotes. D’autres actions de solidarité sont venues du côté de la communauté sénégalaise et africaine.

Ce qu’on sait d’Oumar Mbodji

On en sait un peu plus sur le Sénégalais abattu par balles à Atlanta aux Etats-Unis. Âgé de moins de 30 ans, Omar Mbodj vivait aux États-Unis où il a fait ses études. Sa mère et sa sœur vivent également aux USA depuis plusieurs années. Son papa est le petit frère d’une ancienne célèbre journaliste de la Rts. Ses agresseurs voulaient lui chiper sa montre. C’est ainsi qu’il a été abattu dans sa voiture à Atlanta. Une enquête a été ouverte.

2 décès et…

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 608 nouveaux tests positifs, hier. Ces résultats virologiques ont été obtenus sur un échantillon de 2 242 tests effectués. D’où un taux de positivité de 27,11 % notifié. Selon le communiqué n°683 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 50 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 558 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensés à Dakar, avec 331 cas positifs (195 dans le département de Dakar, 51 à Pikine, 37 à Guédiawaye, 30 à Rufisque et 18 à Keur Massar) et 227 dans les autres localités du pays (28 à Kaolack, 19 à Mbour, 8 à Kédougou, 45 à Thiès, 19 à Oussouye, 26 à Saint-Louis, 7 à Touba, 11 à Ziguinchor, 4 à Kolda, 10 à Fatick, 7 à Popenguine, 8 à Sokone, 2 à Mékhé, 2 à Pout, 1 à Bakel, à Louga, à Diourbel, à Vélingara, à Bambey et à Saraya).

…608 nouveaux cas positifs

Les cas graves sont aussi de retour. Ils sont actuellement 8 à être pris en charge dans les services de réanimation du pays. Cependant, deux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, mercredi, dans les structures hospitalières du pays. Par ailleurs, 245 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 81 366 cas positifs ont été détectés. Ils sont 74 768 guéris, 1 903 décédés et 4 704 patients encore sous traitement. 1 377 376 personnes ont été vaccinées.

Décès des frères Bogdanoff……Didier Raoult accusé

La disparition des frères Bogdanoff continue d’émouvoir partout en France et sur les plateaux de télévision. Igor et Grichka, dont les obsèques ont eu lieu lundi 10 janvier à l’église de la Madeleine à Paris, se sont éteints à l’âge de 72 ans des suites du Covid-19. Leur non-vaccination contre le virus qui déstabilise le monde entier a d’ailleurs suscité bien des polémiques. « Lorsque le professeur Raoult dit ‘moi, je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre’ – en particulier ceux qui seront basés sur les technologies qu’on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations contre la grippe ‘banale’ -, il se fait tomber dessus par tout le monde, mais il a largement raison », avait déclaré Igor Bogdanoff en décembre, lors de sa dernière interview, sur les ondes de France Bleu.

Invité de « C à vous », leur ami Raphaël Enthoven est revenu sur leur disparition. Au passage, l’essayiste de 46 ans en a profité pour glisser un tacle au controversé professeur Didier Raoult. « Ça me brise le cœur, ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c’est ça qui s’est passé », a-t-il asséné. Raphaël Enthoven a également commenté le rapport des frères à la vaccination, parlant même de « phobie ». « L’argument d’Igor Bogdanoff qui était de dire ‘on attend d’autres vaccins’, je n’y crois pas, ils étaient hermétiques à l’idée même de vaccin, à l’idée même d’injecter de la chimie. C’est donner des contours scientifiques à ce qui, chez eux, ce n’est pas trahir un secret que de le dire, relevait objectivement de la phobie. Ils n’étaient pas antivax, ils n’étaient pas prosélytes. Mais pour eux-mêmes, ils ne se sentaient pas concernés par ça. Ils ont adhéré aux paroles de Didier Raoult et aujourd’hui ils sont morts… », a-t-il déploré.

Un suspect déféré

Comme annoncé, le parquet de Kaolack a ouvert une enquête suite à l’agression d’un proche de Serigne Mboup, candidat à la mairie, qui accuse la liste rivale de Bby, conduite par Mohamed Ndiaye Rahma. Un parmi les trois suspects identifiés, a été arrêté depuis hier alors que les autres étaient recherchés. Au moment où ces lignes sont écrites, il est en cours de conduite devant le procureur. Toutefois, le plaignant, bien que sérieusement malmené et filmé, a désisté de sa plainte après, dit-on, « une médiation concluante ».