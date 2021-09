Top Infos Rewmi du 14 09 2021: Le célèbre lutteur surnommé Mamadou Ndoye alias « Jaguar » a été accusé aux Etats-Unis pour pédophilie et agression sexuelle , Remis en liberté après son face-à-face avec le procureur, Assane Diouf sera jugé ce 15 septembre prochain…

Condé écroué

Hadji Diadji Condé a passé sa première nuit en prison. Arrêté pour trafic de passeports diplomatiques, il a été placé sous mandat de dépôt hier, par le juge du 2ème cabinet. Le sort des députés Bby Mamadou Sall et Boubacar Biaye, trempés dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques, est désormais entre les mains du juge instructeur.

Simon et Kilifeu

Les rappeurs Kilifeu et Simon ne sont pas encore sortis de l’auberge. Déférés hier au parquet, leur face-à-face avec le procureur n’a pas eu lieu. Dit autrement, ils ont bénéficié d’un retour de parquet. Ils ont été renvoyés au commissariat central de Dakar où ils étaient en garde à vue. Simon est poursuivi pour le délit de complicité de faux de passeport, Kilifeu pour escroquerie au visa. Ils devaient être déférés en même temps que Thierno Amadou Diallo, l’homme qui a filmé, à son insu, Kilifeu.

Assane Diouf

Remis en liberté après son face-à-face avec le procureur, Assane Diouf sera jugé ce 15 septembre prochain. « L’insulteur public » numéro 1 a été placé en garde à vue pour destruction du pare-brise d’un particulier avec qui il a eu une altercation lors de son live nocturne, très tard dans la soirée”. D’après l’avocat, “l’automobiliste n’a pas jugé opportun de porter plainte contre l’activiste, mais sur ordre de la hiérarchie, les policiers qui avaient procédé à l’interpellation des deux hommes sur les lieux ont retenu Assane Diouf, poursuivi du chef de destruction du bien d’autrui.

Affaire Expert auto

Pape Samba Badiane, président du Directeur général d’Expert Auto a un différend ave Amadou Sall, fils du Président Macky Sall. Il a été arrêté vendredi dernier par la Sûreté urbaine, agissant suite à un soit-transmis du parquet, avant d’être libéré, samedi, après d’intenses pressions. Il est formellement au coeur d’une vaste escroquerie portant sur presque 300 millions Fcfa. Il aurait empoché l’argent de deux particuliers avant de faire le mort. Son interpellation fait suite à 3 plaintes pour escroquerie. La première émane de l’étude SCPA Faye, Diallo et Sakho agissant d’ordre et pour le compte de Madame Astou Kabo. La dame l’accuse de l’avoir escroqué un montant de 29 millions francs cfa. Astou Kabo soutient qu’elle avait remis la somme à Pape Badiane pour acquérir un véhicule. Malheureusement après avoir encaissé les fonds, le susnommé a disparu.

Affaire Expert auto (Bis)

Un autre homme nommé Ibrahima Niass a aussi saisi la Sûreté urbaine d’une plainte pour escroquerie portant sur 166 millions de francs Cfa. Entendu, il a déclaré avoir remis ledit montant pour acquérir 7 véhicules de marque 4×4 Prado VX mais après avoir encaissé l’argent, le DG d’Expert Auto n’a plus donné signe de vie. En plus de ces plaintes, il y a également celle de la banque agricole contre pour détournement d’objets saisis. Selon Mouhamed Mansour Niang, Chef de service recouvrement, la banque avait accordé à Pape Badiane un prêt de 155 millions de francs Cfa. Mais il a disparu en vendant tous les biens qui avaient été préalablement sous-main de justice. Sa société avait fermé suite à de nombreuses plaintes et il a expulsé de ses locaux à Faidherbe. Devant les enquêteurs, Pape Badiane a reconnu les faits en invoquant des difficultés financières de son entreprise.

Accident

Au moins une personne aurait perdu la vie, ce lundi 13 septembre 2021, dans un accident de la circulation sur la Vdn au niveau du siège du Pds (Parti démocratique sénégalais). Une moto est entrée en collision avec un véhicule. Le nombre de blessés n’a pas, pour l’heure, été précisé.

Viol

Le célèbre lutteur surnommé Mamadou Ndoye alias « Jaguar » a été accusé aux Etats-Unis pour pédophilie et agression sexuelle sur une mineure de 9 ans, plus connu sous le nom de Jaguar, âgé de 40 ans. Vivant à Woonsocket, dans le Rhode Island, aux Etats-Unis, il a été inculpé par le Procureur général Nerhona de pédophilie au premier degré, d’agression sexuelle et de nombreux chefs d’accusation d’agression dans l’intention de commettre un acte de pédophilie.

Sodav

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) a procédé, ce lundi 13 septembre 2021, au paiement des répartitions des droits numériques (CRBT) du 1er semestre 2021. Il s’agit, d’après la structure dirigée par Ngoné Ndour, d’une somme globale de 54 104 116 F Cfa, répartie entre la musique (CRBT) à hauteur de 20 898 455 F Cfa, et 33 205 661 F Cfa pour les religieux.

Alpha Condé

Le Président guinéen déchu “préfère être tué” que de signer sa démission. Alpha Condé a carrément refusé de signer sa démission. L’ancien président guinéen demeure détenu dans l’antenne des forces spéciales, installée dans une aile du Palais du peuple, à l’entrée de Kaloum, précisément dans la suite où vivait précédemment le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Pour le moment, l’homme qui a passé plus de 15 ans à la tête de la Guinée refuse de signer la missive qui entérine sa démission.

Comptes gelés

Le Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont demandé à toutes les banques opérant sur le marché guinéen, ce jeudi, le gel des avoirs des ministres, hauts dignitaires et hommes d’affaires du régime déchu d’Alpha Condé. En attendant d’y voir clair. Cette décision sera suivie bientôt de la mise sur pied d’une commission d’enquête financière et économique devant faire la lumière sur les avoirs financiers et immobiliers de la plupart de ces pontes qui ont travaillé ces dix dernières années avec ce régime.