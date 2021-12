Top Infos Rewmi du 17 12 2021: Bara Ndiaye a été édifié sur son sort, par le tribunal de Biscaye (Espagne), hier….La pétition pour la procédure de mise en accusation de Macky Sall devant l’Assemblée Nationale est lancée. Yewwi Askan Wi, qui est l’initiateur……

Marche autorisée

Le Préfet de Dakar a autorisé la manifestation organisée par Y en a marre et Frapp prévue, ce vendredi 17 décembre, à partir de 15 heures sur les allées du Centenaire. Ainsi, une liste des participants à ce rassemblement est dévoilée. Il s’agit de l’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal, du Collectif des chauffeurs et secrétaires des CEDA du Sénégal, du Collectif générale des artisans et du secteur informel, du Collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa, du Collectif des ex travailleurs de Huawei, du Collectif des ex travailleurs de Transplast, du Cadre de concertation des réfugiés mauritaniens au Sénégal, du Collectif des Centres de traitement des épidémies, du Collectif des familles de détenus, de la Coalition citoyenne le peuple, de FRAPP, de Jammi Réew mi, de la LCIS, de la LD Debout, du Sénégal Notre Priorité, du Syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et des restaurants du Sénégal, de Y’en a marre et de Yewwi Askan Wi.

« Haute trahison »

La pétition pour la procédure de mise en accusation de Macky Sall devant l’Assemblée Nationale est lancée. Yewwi Askan Wi, qui est l’initiateur de la pétition, veut que le chef de l’Etat soit attrait devant la Haute cour de justice pour «haute trahison». Selon Sonko et Cie, «le président de la République, Macky Sall, en recevant au palais présidentiel et en couvrant d’honneurs Djibril Ngom, qui a volé, falsifié et entaché de vices les documents officiels d’investiture de la coalition Yewwi Askan Wi de Matam, s’est rendu commanditaire et complice des délits réprimés par le Code pénal sénégalais d’association de malfaiteurs (art 238), faux et usage de faux (art 137), violation de mandat (art. 379) et abus de confiance (art. 383) commis par ce dernier». «En participant à un complot électoral, Macky Sall s’est rendu responsable du délit d’atteinte à la Constitution, sanctionné par l’art 105 du Code pénal, de manquement grave aux obligations de sa fonction et de violation des devoirs de sa charge, et devient donc passible des sanctions pour haute trahison prévues par l’art. 101 de la Constitution», souligne Déthié Fall.

Djibril Ngom

La coalition Yewwi Askan wi (Yaw) est passée à l’acte. Elle a effectivement porté plainte contre Djibril Ngom, qui s’était enfui avec ses listes à Matam pour abus de confiance, faux et usage de faux et escroquerie. La procédure a été intentée devant le procureur de Matam.

Bara Ndiaye

Bara Ndiaye a été édifié sur son sort, par le tribunal de Biscaye (Espagne), hier. Ce Sénégalais, qui avait égorgé son épouse Maguette Ndiaye, devant leurs deux enfants, a été condamné à 37 ans de prison ferme. Les faits s’étaient produits en septembre 2018 à Bilbao. En novembre dernier, Bara Ndiaye avait été reconnu coupable alors que 44 ans de prison étaient requis contre lui.

Macky invité d’Erdogan

Macky Sall a quitté Dakar ce 16 décembre 2021 pour participer au 3e Sommet Turquie-Afrique prévu à Istanbul le 18. Ce Sommet réunira la Turquie d’une part, les pays membres du bureau de l’Union Africaine et ceux assurant la Présidence en exercice des Communautés économiques régionales africaines d’autre part. Les échanges porteront sur des questions politiques, économique, et autres sujets d’intérêt commun. Pour rappel, les deux premiers Sommets afro-turcs se sont tenus à Istanbul et à Malabo respectivement en 2008 et 2014. Le 19 décembre, le Président Sall participera à Bruxelles à une réunion restreinte euro-africaine préparatoire du Sommet Europe-Afrique de février 2022. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 décembre.

Bibi Baldé

Le directeur général de La Poste a pris la parole, ce jeudi. Face à la presse, il s’est expliqué sur la situation qi prévaut à la société. «Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est cette injustice qui sévit tranquillement chez certains, qui sont conscients de tout ce qui se passe, mais cherchent par tous les moyens la déstabilisation du groupe. Nous savons tous aujourd’hui que la poste vit une situation très difficile due à un certain nombre de raisons que nous savons. » « Il y a une rupture récurrente de liquidités dans les bureaux de poste, nos produits sont en baisse, les ventes dont en baisse depuis plusieurs années. En cette période de crise, la logique voudrait qu’on redouble d’efforts afin qu’on produise des résultats pour gagner la confiance de nos clients et partenaires », déclare-t-il. Quid du limogeage du Dg de Postfinances ? « Je rappelle que La Poste et ses filiales ne constituent qu’un seul et même groupe. Et par conséquent, toutes ces entités sont sous ma responsabilité et je ne vois en aucun cas le relèvement d’un directeur constituer un problème dans la marche générale d’un groupe. Les problèmes de trésorerie constatés sont très antérieurs à ma prise de fonction. Et je ne vois pas comment j’aurais pu y prendre part », précise-t-il.

COVID-19

La hausse de nouveaux cas de coronavirus est toujours de mise. Hier, les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué n°655, font état de dix nouvelles contaminations au coronavirus sur 1 394 tests effectués, soit un taux de positivité de 0,71 %. Ces nouveaux patients proviennent de deux cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de huit cas issus de la transmission communautaire, tous localisés dans le département de Dakar. Actuellement, deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation du pays. Là où aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré dans «nos structures hospitalières», hier. En outre, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 10 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Il précise que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 74 115 cas positifs au coronavirus. Ce sont 72 185 personnes guéries, 1 886 malades décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 43 patients sous traitement. Également, 1 342 032 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Ce, avec 535 doses injectées. Toutefois, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les populations à aller se faire vacciner.