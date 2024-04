Top Infos Rewmi du 24/04/2024

Partager Facebook

Chavirement à Matam

Deux corps sans vie. C’est le bilan du chavirement d’une pirogue à Anda, dans la commune de Nabadji. Un enfant qui était à bord reste toujours introuvable, selon Ibrahima Diallo, membre de la famille des victimes. En effet, d’après les informations relayées par notre source, « l’incident s’est produit aux environs de 8 h. À bord de l’embarcation se trouvaient deux femmes et un enfant âgé de 8 mois de la même famille. Les deux femmes ont été retrouvées sans vie par les sapeurs-pompiers de Matam, tandis que l’enfant reste introuvable ». Cependant, ils renseignent que les recherches se poursuivent et que les deux corps sont acheminés au centre hospitalier régional de Ourossogui. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Un étudiant arrêté pour trafic de drogue

La Brigade de proximité de Ndindy, dans la commune de Touba, a démantelé un trafic de drogue. Ainsi, les gendarmes ont fait tomber un dealer en possession de 89 cornets de chanvre indien d’une quantité de 400 g. L’arrestation de l’étudiant B.T et par ailleurs déclarant en douane dans la nuit du vendredi au samedi, est consécutive à l’exploitation d’un renseignement relatif à un commerce illicite, selon des sources. Le trafiquant incriminé a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel.

La Dirpa annonce une visite du général Birame Diop au camp Dial Diop

Selon un communiqué de la direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) , le général d’armée aérienne, Biram Diop ministre des forces armées effectuera une visite de prise de contact au camp Dial Diop. Une visite prévue le 24 avril prochain à 10 heures dans les locaux de l’Etat major des armées. Dans le communiqué dont PressAfrik détient copie, la DIRPA renseigne sur les activités prévues à cet effet. Dans un premier temps, indique la note, le ministre des forces armées va procéder au dépôt de gerbe au mémorial du souvenir avant la signature du livre d’or. Ceci après que les honneurs lui soient rendus. Le nouveau ministre des forces armées, général Birame Diop, faut-il le rappeler, est un général d’armée aérienne.

Colère à Ngor

Les habitants de Ngor ont exprimé leur colère envers l’ancien Président burkinabé Blaise Compaoré. Ils l’accusent de vouloir s’accaparer une parcelle située dans leur commune. Réunis autour du collectif « Ngor Debout », les habitants promettent d’aller jusqu’au bout de leur combat. Selon Mamadou Ndiaye, président dudit collectif ils ont des projets pour ces terrains. « En tant qu’autochtones, nous revendiquons ces terres, car nous avons des projets structurels dans cette zone. Maintenant, celui qui est en face de nous, c’est le Président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Nous n’acceptons pas qu’un chef d’État ou qui que ce soit vienne prendre nos terres », a-t-il dénoncé.

Le SAES hausse le ton et alerte

La coordination SAES-UASZ déterre la hache de guerre. Les membres de ce syndicat de l’enseignement supérieur fustigent le non-lancement d’un appel à candidatures pour le choix du nouveau recteur. Selon le secrétaire général de la coordination, le mandat du recteur actuel prend fin le 20 mai prochain et jusqu’à ce jour, les comités de validation et de sélection n’ont pas été mis en place, ni l’appel à candidatures lancé. Alexandre Coly affirme que « la coordinatrice du SAES n’acceptera aucune forme de prolongation du mandat du recteur à compter la date du 20 mai 2024 ». Ses camarades et lui s’opposeront à toute forme de dérogation spéciale. Ils interpellent le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sur cette situation.

Le SAES hausse le ton et alerte (suite)

Le SAES-UASZ rappelle ainsi à la tutelle les mesures à prendre pour la continuité du service public, au-delà de cette date, en respectant les textes de bonne gouvernance. Concernant les dettes dues aux enseignants, le SAES exige du rectorat le paiement sans délai. Il s’agit des heures complémentaires, des voyages d’études et des subventions, entre autres, pour les enseignants titulaires et les arriérés de salaire aux vacataires. Concernant l’état des chantiers, la coordination SAES dit ne pas vouloir être complice du dilatoire dans la réalisation de ces différents chantiers entamés depuis 2015. Selon Alexandre Coly, « la coordination du SAES n’acceptera nullement que des chantiers entamés depuis 2015, déjà en état de délabrement avancé, soient livrés dans de telles conditions ».

22 corps de migrants retrouvés sur la côte de Tunisie

Les corps de 22 migrants morts noyés au large de la Tunisie ont été retrouvés sur les côtes du centre-est du pays depuis samedi, ont indiqué les autorités mardi. Les corps « qui semblent être ceux de migrants africains » ont été découverts sur les côtes de la ville de Sfax, l’un des principaux points de départs clandestins en mer vers l’Europe, a indiqué à l’AFP Hichem Ben Ayyad, porte-parole du tribunal du gouvernorat, chargé d’enquêter sur ces décès. « Il n’est pas possible de déterminer à ce stade le nombre de bateaux qui transportaient ces migrants avant de faire naufrage », a-t-il ajouté. La Garde nationale tunisienne a en outre annoncé mardi l’arrestation de « cinq personnes recherchées » pour leur implication dans l’organisation de traversées clandestines vers l’Europe depuis les côtes tunisiennes.

La Tunisie et la Libye sont les principaux points de départ en Afrique du Nord pour des milliers de migrants clandestins, qui risquent leur vie chaque année dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 2.498 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée centrale l’année dernière, soit une augmentation de 75% par rapport à 2022.