Top Infos Rewmi du 27 12 2021: Un grave accident de la circulation s’est produit, ce dimanche 26 décembre 2021 vers 16h, sur la route de Poute…Le Khalife général de Léona Niassène prend position pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal….

Léona Niassène

Le Khalife général de Léona Niassène prend position pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Recevant une délégation de l’association « And Samm Jikko Yi » concernant la criminalisation, Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaïma, a invité l’Assemblée nationale à passer rapidement au « vote » pour l’application de cette loi. Selon le guide religieux, les députés ont voté plusieurs lois qui n’arrangent que les gouvernants, alors il est temps, dit-il, de voter cette loi criminalisant l’homosexualité « qui est une demande sociale ». Parmi les membres de cette délégation, figurait l’Imam Alioune Badara Ndao…

Accident

Un grave accident de la circulation s’est produit, ce dimanche 26 décembre 2021 vers 16h, sur la route de Poute, et a fait plusieurs victimes dont des cas graves. L’accident est causé par une collision entre un véhicule de marque Peugeot 405 et un taxi Bagage. Le choc a été si violent que les deux véhicules ont été sérieusement endommagés. Le bilan fait état de 3 victimes dont deux filles qui sont gravement blessées. Le chauffeur du Peugeot 405 qui se trouve dans un état de coma a été transporté à l’hôpital régional.

Accident (Bis)

Un autre accident d’une rare violence s’est produit hier, dans la matinée, vers 9 h à l’entrée de la ville de Ross Béthio. Deux véhicules de transport en provenance de Saint-Louis, qui faisaient une course-poursuite, selon les témoins, se sont heurtés violemment à la sortie du village de Thilene, localité située à un kilomètre de Ross Béthio. Le bilan est de 28 blessés. Les sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu du choc ont pu rapidement secourir les blessés qui ont été acheminés au centre de Santé de Ross Béthio et à l’hôpital régional de Saint-Louis pour les blessés les plus sérieux.

Disparition ou Kidnapping ?

Kaw Cheikh Thiam, le fils de Thierno Bachir Thiam, l’Imam de la Mosquée de Médina Gounass, est porté disparu. Son véhicule a été retrouvé garé, ses chaussures posées à côté, entre les villages de Daybatou et Darou. Médina Gounass, située dans la région de Kolda, abrite, chaque année, la retraite spirituelle du ‘’Daaka’’. Durant toute sa durée, les pèlerins lisent le Coran et procèdent à des invocations.

Décès de Tutu…

Desmond Tutu est mort. Celui qui fut une véritable icône de la lutte contre l’apartheid et Prix Nobel de la Paix en 1984 s’est éteint à l’âge de 90 ans, dimanche 26 décembre. C’est le président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui a confirmé la triste nouvelle par voie de communiqué. Le président exprime « au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse à la suite du décès, ce dimanche » de cette figure essentielle de l’Histoire sud-africaine. The Arch, comme il était surnommé par les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois. Il ne parlait plus en public, mais saluait toujours les caméras présentes à chacun de ses déplacements, sourire ou regard malicieux, lors de son vaccin contre le Covid dans un hôpital ou lors de l’office au Cap pour célébrer ses 90 ans en octobre.

…Le tweet de Macky

C’est sur sa page Twitter que le Président a réagi suite au décès de l’icône du combat contre l’apartheid en Afrique du Sud, Mgr Desmond Tutu. Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. “Je suis peiné d’apprendre le décès de Monseigneur l’archevêque Desmond Tutu. Je salue son combat historique contre l’apartheid et sa contribution à la réconciliation nationale. Mes condoléances émues au président CyrilRamaphosa et au peuple sud-africain. Paix à l’âme du défunt“, a écrit le Président Macky Sall.

« Adiya » détourné

Le « adiya » des disciples Mourides regroupés dans le dahira « Talatay Mame Cheikh Ibra Fall » a été détourné. En effet, quelques heures après la journée décrétée par le Khalife Général des Mourides et entièrement dédiée au zikroulah, ces disciples du premier Khalife des Baayfall étaient à Touba pour donner leur hadiya au Patriarche. Malheureusement, leur coordonnateur Khadim Thiam n’aura remis au Khalife qu’une enveloppe remplie de feuilles blanches. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Serigne Abdou Lakram Mbacké, préposé à ce travail par le Saint homme, il est clairement signalé que la somme inscrite sur l’enveloppe était de 200.000 francs cfa. Le chef religieux, sous le contrôle de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma, fils du Khalife Général des Mourides, confie que ce genre de pratique est bien fréquent et que le dernier exemple date du dernier Grand Magal de Touba. Est-ce le jewriñ qui a lui-même subtilisé l’argent ou un de ses proches ? Mystère et boule de gomme…

Pain

Alors que la baguette s’acquiert à 175 F CFA, à Dakar, soit une hausse de 25 F CFA sur le prix, à Kaffrine, il faudra débourser 50 F CFA de plus. Le comité régional de consommation a tenu une réunion de validation des structures de prix de la farine et du pain, fixant le coût à 200 F CFA, prenant en compte le différentiel forfait-transport. « La baguette de 60 grammes est vendu à 60 F CFA. Celle de 115 grammes à 110 F CFA, celle de 200 grammes à 200 F CFA », a décliné, à l’occasion, le chef du service régional de commerce de Kaffrine, El Hadji Yero Fall. Poursuivant, il ajoute qu’un quatrième format de 230 grammes est cédé à 235 F CFA.

Manifestants tués

La police a tiré sur des manifestants à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, tuant trois personnes dont un bébé de 6 mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Au moins 12 autres personnes ont été blessées, dont 3 enfants. La police a signalé qu’un policier avait été tué et 5 autres blessés. Lewis Mudge, directeur pour l’Afrique centrale chez Human Rights Watch réclame une enquête impartiale est nécessaire pour déterminer si la police a recouru illégalement à une force meurtrière contre les manifestants à Goma.