Top Infos Rewmi du 28 10 2022: Malick Gakou et ses camarades annoncent que le congrès d’investiture pour la prochaine présidentielle de 2024… Remise d’une enveloppe de 3 millions à Mme NDIAYE à la représentante de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer… un important lot de fournitures scolaires, des livres coraniques et du matériel de désinfectants, savon et eau de javel…

L’honorable Conseiller Économique Social et Environnemental, Thérence Senghor n’a pas lésiné sur les gros moyens à l’occasion de la rentrée scolaire. Dans une dynamique de solidarité, il a offert à 6 établissements scolaires et un Daara du département de Keur Massar, un important lot de fournitures scolaires, des livres coraniques et du matériel de désinfectants, savon et eau de javel. Un geste fortement apprécié par les populations de la localité qui ont magnifié ce bel élan de solidarité mais aussi l’action envers l’éducation religieuse musulmane, quand on sait qu’il est un fervent catholique. Un exemple à suivre par les hommes politiques qui doivent être utiles pour leur cité.

Lycéenne retrouvée morte par pendaison

Une jeune lycéenne a été retrouvée morte par pendaison, ce jeudi, à Bagadadji, une localité de la commune de Bambaly, dans le département de Sédhiou (sud), a appris l’APS. La victime, Solo Tecagne, était en classe de Terminale au lycée Balla Moussa Daffe de Kolda. Elle est retrouvée pendue dans une chambre de la maison familiale, rapporte une source de l’APS. « La victime était une jeune fille calme, travailleuse et studieuse », renseignent des personnes dans son entourage. Des témoignages concordants semblent accréditer la piste du suicide dont on ignore encore les raisons. Une enquête a été ouverte.

Le Grand Parti en congrès

Malick Gakou et ses camarades annoncent que le congrès d’investiture pour la prochaine présidentielle de 2024, aura lieu le 13 novembre 2022 à Dakar. Le président du Grand Parti (Gp) qui a donné l’information lors d’une rencontre à son siège avec la convention de la région de Dakar. « Ce congrès sera un moment de communion entre le candidat et le peuple sénégalais qui adhère à sa vision et l’action que le parti veut inscrire pour le Sénégal », a-t-il fait savoir.

Baaba Maal sur un tapis rouge 5 étoiles !

Los Angeles a brillé de mille feux, mercredi soir, à l’arrivée du chanteur sénégalais Baaba Maal pour l’avant-première de « Black Panther: Wakanda Forever ». Mondialement connu comme l’une des plus belles voix africaines les plus puissantes, le chanteur-compositeur international sénégalais Baaba Maal a fait encore parler de lui à Los Angeles, à l’occasion de l’avant-première mondiale de « Black Panther : Wakanda Forever » à laquelle il a pris part hier, en présence d’illustres personnalités.

Un retrait frauduleux de 180 millions F Cfa déjoué

Softcare-Sénégal s’activant dans la fabrique de couches, est victime d’une fraude bancaire. Selon les informations, un individu a tenté de retirer une rondelette somme de 180 millions frs Cfa, détournée dans le compte de cette société. Mais le faussaire a été interpellé dans les locaux de l’agence Ecobank de Mermoz. Le mis en cause A. Ndiaye a été présenté au procureur, lundi dernier, par la police de Point E. Détails ! N’eût été la vigilance d’un employé de l’agence Ecobank située à Mermoz, un retrait frauduleux de 180 millions frs aurait été effectué, selon les informations. En effet, un réseau de hackers a réussi à accéder au compte bancaire de la société Softcare-Sénégal avant de procéder à un virement de cette somme susnommée dans un faux compte.

Cancer

Le président du groupe parlementaire BBY, en présence de la présidente de la commission santé, a procédé, au nom des députés du groupe, à la remise d’une enveloppe de 3 millions à Mme NDIAYE, représentante de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer – LISCA. Une contribution symbolique des députés de la majorité qui ont pris une partie de leurs premières indemnités de député pour accompagner la lutte contre cette maladie aux effets sociaux très difficiles. ‘’C’est le lieu, au nom des députés de la majorité, de témoigner notre sympathie et notre solidarité à tous les malades du cancer, source de vulnérabilité sociale’’ a déclaré Adji Bergane Kanouté, Vice-Présidente à l’AN.