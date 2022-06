Top Infos Rewmi du 29 06 2022

HORREUR A DAHRA DJOLOFF

Un apprenti mortellement fauché par un camion

Le drame a eu lieu avant-hier lundi à Dahra Djoloff. Le jeune apprenti chauffeur Siré Sèye, la vingtaine, ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort en essayant d’enlever le pneu crevé d’un camion chargé de béton en panne stationné près de la chaussée. A en croire notre source, Sire Sèye n’avait pas bien placé le cric et le camion a basculé sur lui, le tuant sur le coup. Sa dépouille a été déposée à la morgue du centre de santé local.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)

Noyade

Les séries de noyades recommencent. Quatre jeunes élèves sont morts noyés à la plage de Niaga (Lac Rose) hier, et seuls deux corps ont été retrouvés. Ces élèves en classe de 3e au Cem de Niakoul Rap, après les épreuves physiques ont pris la direction de la plage de Niague pour une baignade. Ils ne savaient pas qu’ils avaient rendez-vous avec la grande faucheuse. Malgré les dissuasions d’un vieux, les jeunes élèves ont insisté pour une baignade dans cette plage dangereuse. Quatre d’entre eux dont une fille et trois garçons ont perdu la vie dans cette baignade. Seuls deux corps ont été repêchés. Dans le passé, cette plage a fait des victimes et elle figure d’ailleurs sur la liste des plages interdites dans la banlieue dakaroise.

Naufrage à Kafountine

Du nouveau dans l’affaire du chavirement d’une pirogue de migrants au large de Kafountine. En effet, de 1 mort, le bilan macabre est passé à 14 (jusqu’au moment où ces lignes sont couchées) morts après la découverte, ce mardi matin, de 7 autres victimes. La pirogue, qui avait à son bord plus d’une centaine de candidats à l’émigration irrégulière, a chaviré lundi dernier à hauteur de Kafountine. Quelques passagers ont pu rejoindre la terre ferme, alors que 92 autres ont été secourus. « Sur les 92 personnes secourues, un corps sans vie a été retrouvé avant-hier (lundi). Ce matin, les recherches enclenchées ont pu mener à sept autres corps sans vie », a déclaré le gouverneur de Ziguinchor. Une personne « gravement blessée par des brûlures » a été « admise aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor », a ajouté le gouverneur, confirmant la thèse de l’incendie comme origine de cet accident en mer. « Certainement que quelqu’un fumait à l’intérieur de la pirogue. Souvent, dans ces pirogues, il y a du carburant », a-t-il dit, étant entendu que la cigarette et le carburant ne font pas bon ménage. Le chef de l’exécutif régional annonce qu’une enquête a été ouverte, pour mettre la main sur les convoyeurs de cette pirogue qui « sont en fuite pour le moment ». Il a signalé que les opérations de recherches sont toujours en cours pour retrouver d’autres corps ou d’éventuels survivants.

Covid

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au Sénégal au cours des dernières vingt-quatre heures, a-t-on appris mardi du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les trois nouvelles contaminations sont issues de 1.164 tests virologiques et relèvent toutes de la transmission communautaire, précise-t-on dans son dernier bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie de Covid-19. Elles portent à 86 289 le nombre total de cas recensés dans le pays depuis que la pandémie de coronavirus s’est déclarée sur le territoire national. Le pays compte désormais 84 299 personnes guéries de la maladie, après que huit nouveaux patients ont été testés négatifs au cours des dernières vingt-quatre heures. A ce jour, 21 personnes sont encore sous traitement. La pandémie de Covid-19 a causé la mort de 1.968 personnes depuis son apparition au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait vacciner 1 488 097 personnes depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination en février 2021.

Arrestation

Bachir Diop, acteur principal de la série Dérapages, adulé par les filles et qui a fasciné le public sénégalais en 2020, a été interpellé par la Police, le 25 juin 2022 aux Maristes. Il a été arrêté pour l’exploitation d’une information anonyme faisant état d’un vaste réseau de culture, production, transformation, détention et trafic de cannabis de la variété dite ‘’Skunk’’ portant sur 1,538 kg. Cette drogue est une variété de cannabis très violente qui a des effets délirants.

Grève de la faim

Pour exiger leur intégration dans la fonction publique, l’association des handicapés diplômés du Sénégal a entamé, avant-hier lundi, une grève de la faim. Un des leurs a été évacué par les sapeurs-pompiers à l’hôpital. «Nous vous informons que l’un des grévistes de l’association des handicapés diplômés du Sénégal est très fatigué. Il vient d’être évacué par les Sapeurs-pompiers à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye. Le reste du groupe continue la grève », indique le président Serigne Gueye. Pour rappel, depuis le 23 septembre 2020, le président de la République, Macky Sall a donné des instructions au ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr, pour le recrutement des diplômés handicapés mais en vain.

Temps d’antenne

Le CNRA a procédé, hier mardi, à la publication de l’ordre de passage des partis en lice pour les élections législatives du 31 juillet prochain, le dimanche 10 juillet 2022. Un tirage au sort qui a porté chance à la coalition Bokk Gis – Gis Liggey de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Pape Diop. En 2e position arrive la Coalition Benno Bokk Yakaar, la Grande Coalition Wallu Sénégal, la Coalition Naataange Askan Wi, la Coalition Yewwi Askan Wi, la Coalition les Serviteurs – MPR, la Coalition Bunt-Bi et la Coalition Alternative pour une Assemblée de rupture – AAR Sénégal suivront ensuite. La campagne électorale pour les législatives de 2022 va officiellement démarrer le 9 juillet pour une durée de 21 jours. Ce tirage de passage a été fait en présence des mandataires des listes de candidats, a informé le CNRA. Pour les jours suivants, il est effectué une permutation circulaire. Ainsi, note le communiqué du CNRA, pour le deuxième jour, l’émission de la liste de candidats passée la veille en premier lieu passe en dernier, celle de la liste de candidats passée en second lieu passe en premier lieu ainsi de suite.