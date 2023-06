Touba: Le Directeur Général du groupe Walfadjri, Cheikh Niasse reçu par le khalif général des mourides

Le Président Directeur Général du groupe Walf vient d’être reçu par le Khalif général des mourides suite à la coupure du signal de ladite structure.

Dans sa délégation, on pouvait observer Moustapha Diop, Oustaz Assane Diouf, Oustaz Hady Niass, Mouhamadou Bitéye, Amadou Faty Faye, Moustapha Niass ( fils de Sidy) et Abdalah Niass (Fils de Sidy), le responsable commercial de Walf Mbacké, Mamour Diop et le correspondant local Mamadou Matar Sarr.

Au cours de cette audience , les autorités et le guide ont échangé sur beaucoup de sujets notamment sur la coupure du signal de Walf TV mais aussi l’actualité politique.

Pour rappel , la coupure du signal de Walf TV va durer 30 jours.