TOUBA: L’équation des 2 eaux !

C’est en des termes très diplomatiques mais également fermes que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr a exprimé, au nom de ce dernier, deux doléances qui leur tiennent particulièrement à cœur : l’eau et l’évacuation des eaux de pluies qui stagnent actuellement dans de nombreux quartiers de la ville Sainte.

En dehors de l’Université considérée, par le Khalife comme une priorité, il a estimé que ces deux problématiques doivent être érigées par les autorités au rang de priorité, afin d’y apporter des solutions idoines, avant le grand Magal 2022, prévue, également, en période d’hivernage.

C’est vrai que le manque d’eau est un véritable casse-tête à Touba au moment où les pluies ont fini de plonger certains quartiers de la ville dans des inondations devenues pratiquement cycliques.

Une situation due au fait que le bassin de réception d’eau des deux bassins de Touba est plein et que, dans ce cas, il faut fermer ces derniers pour éviter que le trop-plein ne se déverse dans les quartiers. Or, la fermeture, entraîne, justement, l’inondation de ces derniers.

Le Chargé de la Culture et de la Communication Serigne Abdou Lahat Gaïndé Fatma, a expliqué que des travaux sont actuellement en cours, pour augmenter le volume de réception du grand bassin de Keur Niang et que, d’une façon structurelle, d’autres sont aussi envisagés.

N’empêche, l’équation reste non-résolue. A Touba, mais également dans le reste du pays.

Car, comment comprendre en effet que le défaut d’assainissement favorise, à Dakar, Touba et ailleurs, des inondations dans un pays qui manque cruellement d’eau à boire et d’eau d’arrosage pour l’agriculture ?

N’est-il pas plus cohérent d’utiliser ce surplus d’eau, de le traiter afin de le rendre apte à la consommation ne serait-ce qu’au niveau agricole ou ménagère?

Nous ne manquons certainement pas des techniciens qu’il faut et les moyens. Là où d’autres pays parlent de désalinisation de l’eau de mer, nous pensons que nous pouvons, partout où c’est nécessaire, recueillir ces eaux de pluies, les stocker et les utiliser pour nos besoins.

Ce serait un excellent moyen de faire de zones, comme Touba, des bastions de l’agriculture maraicher et de résoudre certaines questions d’exode rural et de fixation des populations sans oublier la dotation d’emplois aux jeunes.

Le problème qui se pose à Touba est le même partout au Sénégal. Nous laissons l’eau s’évaporer ou rejoindre les nappes, après avoir causé de gros dommages à des populations démunies, là où nous en avons besoins.

Cette équation des deux eaux doit être résolue, à Touba et ailleurs. Entre le surplus d’eau et son déficit dans la même ville, l’ingéniosité de l’homme doit aider à trouver une solution intermédiaire cohérente.

Il s’y ajoute également le fait que le Khalife a mis du bémol dans l’autoglorification et l’autosatisfaction du Président Sall qui estime avoir fait à Touba ce que personne n’a encore fait.

Touba est la seconde ville du pays, mais garde encore une physionomie très rurale du fait du déficit d’assainissement, de l’ensablement des routes, de l’installation anarchique des petits commerces et des petits métiers, etc.

Nous ignorons s’il y a un plan d’aménagement, mais, la réalité est que les quartiers flottants naissent chaque jour rendant la question récurrente.

Il nous semble qu’il faudra beaucoup plus de volonté politique et d’investissement pour sortir la ville sainte de ces différentes équations. Celles citées par le porte-parole ne sont que les plus récurrentes.

Car, il y a aussi, en plus de ceux invoqués, des problèmes de sécurité, d’employabilité et d’emploi, de formation professionnelle, etc.

Il est important alors que toutes ces questions soient abordées non pas dans une perspective politicienne, mais réaliste et républicaine. Car, là où vivent tant de citoyens, il faudrait nécessairement davantage d’investissements pour soulager leurs souffrances.

Assane Samb